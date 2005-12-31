كريسمس در دبي؛ اسلام و مسيحيت به هم نزديك مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، ساكنان دبي با شروع سال نوي ميلادي تمام وسايل و تجهيزاتي را كه لازمه اين موسم است مهيا و آماده مي كنند.

ساكنان دبي دو فرهنگ اسلام و مسيحيت را از يكديگر دور مي دانند اما مسيحيت را نيز مانند فرهنگ اسلامي غني و اصيل مي شمرند.

در موسم كريسمس بازارها رنگ و بوي تازه اي به خود مي گيرند، خريد و فروش بيشتر شده، خيابانها مزين و آراسته مي شودن و اهالي شهر با توجه به اين مناسبت به سياحت، تجارت و شادي در آن واحد مي پردازند.

اكثر ساكنان مسيحي دبي در شهر "جميره " جمع مي شوند و در كنار ساحل دبي به آواز خواندن مي پردازند و به تقليد كريسمسي كه در غرب برگزار مي شود، موسيقي جوانان غربي را پخش مي كنند.

در اين ميان حضور كودكان بسي جلوه گر است و حدود 100 كودك از مدارس مختلف به اين مكان مي آيند و با موسيقي كه در اين مكان برگزار مي شود آواز مي خوانند و ترانه سر مي دهند.

مسيحيان يا در منازل با خانواده هاي خود جشن مي گيرند يا با دوستان خود؛ به هر حال آنها در جشنهايي كه شادي بيشتري دارد، شركت مي كنند.

آنها گاهي اوقات در داخل كليساي "مريم قديس " دبي با رعايت شئونات و موازين قانوني اين كشور جشن مي گيرند و مسابقات مختلف، موسيقي، شعارهاي ديني با هنديها، فيليپينيها، انگليسيها، عربها و غيره برگزار مي كنند.

مسيحيان ساكن دبي اين فصل از سال را كه همزمان با كريسمس است مغتنم شمرده و چون بهترين فصل سال به شمار مي رود به شادي و پايكوبي مي پردازند.

ساكنان دبي در يكي از مهمترين مراكز تجاري و بازار دبي مي ايستند و درخت كريسمس را كه با انواع وسايل تزئيني مزين شده است خريداري مي كنند؛ زيرا اين درخت در غرب تنها با شروع كريسمس يافت مي شود.

در يكي از بازارهاي مهم كه جمعيت زيادي را در خود جاي داده، درختي در ويترين به نمايش گذاشته شده كه بر روي آن پرنده اي مصنوعي نشسته و برفهاي تصنعي نيز بر سر آن مي باريد. يكي از پدران مسلماني كه به منظور خريد عيد نوي ميلادي با پسر كوچكش به تماشاي اين درخت مشغول بود، مي گويد: كريسمس عيد مهمي در جهان به شمار مي رود و ما مسلمانان همپاي مسيحيان اين عيد را جشن مي گيريم؛ وي مي گويد: درست است كه مسلمانان اعياد بسياري دارند ولي با توجه به علايق كودكانمان به شادي، كريسمس راهم جشن مي گيريم تا آنها خوشحال باشند.

پاتريك 16 ساله مي گويد: من در انگليس متولد شده ام و حدود 6 سال است كه با خانواده ام در دبي زندگي مي كنم. در اينجا احساس راحتي مي كنيم؛ زيرا مي توانيم براحتي جشن بگيريم و شادي كنيم و هر سال ياد كشورمان را زنده كنيم.

به علت ازدحام و شلوغي كه در اين ايام وجود دارد، در داخل يكي از مغازه ها 10 كارمند فيليپيني مشغول كار هستند، آنها به مشتريان كمك مي كنند تا بهترين هدايا و اجناس را با شروع سال نوي ميلادي تهيه كنند.

يكي از مشتريان به نام "ريناتا " مي گويد: با شروع سال نوي ميلادي اجناس بشدت گران شده و قيمتها غيرواقعي مي شوند. با شروع سال نوي ميلادي و اشتياقي كه به اين زمان داريم كالاهاي مورد نياز خود را با هزينه اي گزاف خريداري مي كنيم.

يك لبناني كه 25 سال است و در دبي زندگي مي كند، اظهار داشت: خريد درخت كريسمس با حجم متوسط و با تزئينات كامل بيش از 1000 درهم ( حدود 280 دلار آمريكا) است كه گاهي اوقات قيمت آن به هزاران درهم نيز افزايش مي يابد.

خانم كاتي كه اهل انگليس است مدت 5 سال در دبي زندگي مي كند ومي گويد: ما هنگامي كه به دبي كوچ كرديم فكر نمي كرديم كه اين كشور فعاليتهايي با شروع سال نوي ميلادي ارائه دهد و جالب اينكه هرسال اين فعاليتها افزايش مي يابند. ما امسال نيز مانند هر سال از موسيقي و آواز در اينجا بهره مند مي شويم و كودكان خود را شاد و خوشحال مي بينيم.