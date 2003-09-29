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۷ مهر ۱۳۸۲، ۹:۳۴

در ساري، ابهر و تهران

"بهزاد خداويسي" مستند "تيده آ" را مي سازد

"بهزاد خداويسي" مستند "تيده آ" را مي سازد

فيلم مستند "تيده آ" به كارگرداني بهزاد خداويسي با پايان مراحل فيلمبرداري آماده نمايش مي شود.

خداويسي در گفت وگو با خبرنگارهنري "مهر" افزود: اين مستند  اجتماعي - خانوادگي داستان چهار خانواده از نقاط مختلف را به تصوير مي كشد كه  قصد دارند  نام  نوزاد دختر خود  را "تيده آ" ( ملكه گلها) بگذارند و مشكلاتي با اداره ثبت احوال پيدا مي كنند.
وي توضيح داد: فيلمبرداري اين فيلم در شهرهاي "ساري " ، " ابهر" و "تهران " انجام مي شود و به نظر مي رسد كه تا اواخر پاييز يايان يابد.
خداويسي كه مجموعه "نيمه گمشده " را در نوبت پخش از شبكه اول سيما دارد ، ادامه داد: اين مجموعه تلويزيوني با مضموني اجتماعي به داستان  يك كارخانه دار قديمي مي پردازد كه به دنبال گمشده اي است .
در مجموعه  تلويزيوني "نيمه گشمده" هنرمنداني نظير "علي نصيريان" و  " هرمز هدايت "  نقش آفريني كرده اند.

کد مطلب 27234

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