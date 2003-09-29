"بهزاد خداويسي" مستند "تيده آ" را مي سازد

خداويسي در گفت وگو با خبرنگارهنري "مهر" افزود: اين مستند اجتماعي - خانوادگي داستان چهار خانواده از نقاط مختلف را به تصوير مي كشد كه قصد دارند نام نوزاد دختر خود را "تيده آ" ( ملكه گلها) بگذارند و مشكلاتي با اداره ثبت احوال پيدا مي كنند.

وي توضيح داد: فيلمبرداري اين فيلم در شهرهاي "ساري " ، " ابهر" و "تهران " انجام مي شود و به نظر مي رسد كه تا اواخر پاييز يايان يابد.

خداويسي كه مجموعه "نيمه گمشده " را در نوبت پخش از شبكه اول سيما دارد ، ادامه داد: اين مجموعه تلويزيوني با مضموني اجتماعي به داستان يك كارخانه دار قديمي مي پردازد كه به دنبال گمشده اي است .

در مجموعه تلويزيوني "نيمه گشمده" هنرمنداني نظير "علي نصيريان" و " هرمز هدايت " نقش آفريني كرده اند.