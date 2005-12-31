مركز امور زنان و خانواده اعتبار لازم را تخصيص نداد ؛ زنان خانه دار تهراني بيمه نشدند

پرويز زارعي با اشاره به اين مطلب كه تاكنون بيش از 10 هزار زن خانه دار در سطح استان تهران ثبت نام كرده اند ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ثبت نام از زنان خانه دار استان تهران براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن همچنان در 2 مجتمع بهزيستي ذوالفقاري و شهداي انقلاب در غرب و شرق تهران ادامه دارد و آنها مي توانند بدين منظور مراجعه كنند.

وي به عدم تخصيص اعتبارات بيمه زنان خانه دار توسط مركز امور زنان و خانواده اشاره كرد و گفت : اين مركز تاكنون 500 ميليون تومان اعتبار بيمه زنان خانه دار را پرداخت نكرده و همچنين نيمي از 2 ميليارد تومان بودجه دولتي نيز اختصاص نيافته و همين امر موجب شده نتوانيم اين طرح را در استان تهران و برخي استانهاي ديگر اجرايي كنيم.

زارعي خاطر نشان كرد : قرار است اين هفته با مسئولين مركز امور زنان و خانواده جلسه اي در مورد تامين اعتبار بيمه زنان خانه دار برگزار كنيم كه اميدواريم نتيجه لازم حاصل و بودجه نيز اختصاص يابد.

معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي با انتقاد از اعتبارات محدود بهزيستي براي بيمه زنان خانه دار افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم ، سالانه يك ميليون زن خانه دار بايد بيمه شوند كه با اعتبارات محدود بهزيستي حتي نمي توان 30 هزار نفر را نيز تحت پوشش بيمه قرار داد. به همين دليل با اعتبارات موجود به هيچ وجه نمي توان تمامي 14 ميليون زن خانه دار را بيمه كرد.

زارعي گفت: به همين دليل سال 85 بايد اين اعتبارات چندين برابر افزايش پيدا كند تا بتوان حداقل تعداد كمي از زنان خانه دار سراسر كشور را بيمه كرد.



