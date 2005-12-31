حسين شريعتمداري: تعامل دولت با رسانه ها هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است// عملكرد صدا و سيما در پوشش اخبار دولت مثبت بوده است

حسين شريعتمداري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص اخباري مبني بر كم كاري و كارشكني برخي رسانه ها در انعكاس اخبار و فعاليت هاي دولت گفت: نكته قابل توجه در اين زمينه نحوه اطلاع رساني خود دولت است كه بايد اقدادمات انجام شده خود را به افكار عمومي اعلام كند و درباره آن توضيحات كامل را بدهد كه در اين صورت كار رسانه و دولت در كنار هم مي تواند به انعكاس بيشتر عملكرد دولت كمك كند.

وي تصريح كرد: متاسفانه برخي رسانه ها ممكن است به دليل ناهمخواني سياسي كه با دولت دارند از انعكاس اين اخبار خودداري كنند يا احيانا آن را با تمامي دامنه خبري منعكس نكنند.

شريعتمداري عملكرد دولت در تعامل با رسانه ها را محسوس خواند و افزود: دولت ، دولت جديدي است و اعضاي آن هم عمدتا جديد هستند و تلاش دولت براي تعامل با رسانه ها را مي شود به طور محسوس ديد، اما اينكه اين تلاش به نقطه مطلوب رسيده باشد، بايد بگويم هنوز در نقطه مطلوب قرار ندارد.

مدير مسئول كيهان نحوه پوشش خبري صداو سيما از عملكرد دولت را مثبت ارزيابي كرد و گفت: صداو سيما يك رسانه ملي است و بايد در خدمت ملت باشد و از آنجا كه دولت، دولتي مردمي و برخاسته از ملت است، طبعا اخبار و گزارش آن در صداو سيما بايد انعكاس خوبي داشته باشد و من احساسم بر اين است كه عملكرد صداو سيما در پوشش اخبار و اطلاع رساني از عملكرد دولت ،عملكرد مثبتي بوده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ممكن است برخي نظر ديگري داشته باشند كه اين تفاوت نظرها به تفاوت سليقه در انعكاس اخبار مربوط است.