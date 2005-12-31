محصور كردن جشنواره موسيقي فجر در تهران اشتباه است

رضا موسوي زاده، سرپرست گروه موسيقي فاخته، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : بعضي از دوستان هنرمند به طور صريح خواستار برگزارنشدن جشنواره موسيقي فجر به علت مشخص نبودن تكليف اين هنر شده اند؛ اين در حالي است كه بعد از برگزاري 20 دوره از اين جشنواره هنوز تكليف مشخص نشده كه با برگزار نشدن آن، تكليف مشخص شود؛ البته در هر شرايطي بودن جشنواره موسيقي فجر خيلي مفيدتر و بهتر از برگزار نشدن آن است.



گروه موسيقي فاخته

سرپرست گروه موسيقي فاخته در ادامه افزود : برگزار شدن اين جشنواره براي گروههاي موسيقي جوان به لحاظ كسب تجربه و ايجاد انگيزه مهم است ؛ البته بعد از اين مرحله بايد تلاش خود را براي حضور در مجامع ديگر نيز فراهم كنند.

وي با اشاره به اينكه بهتر است بخش پژوهش جشنواره در مقاطع ديگري غير از جشنواره برگزار شود، خاطرنشان كرد : مخاطبان در جشنواره بين المللي موسيقي فجر، ذوق و اشتياق بيش اندازه به بخش هاي اجرايي دارند؛ بنابراين بايد تاكيد اصلي روي بخش اجرايي باشد و يرداختن به بخش هاي پژوهشي، بايد به سمينارها و زمان هاي ديگر، غير از جشنواره موكول شود.

اين نوازنده تار خواستار برگزاري جشنواره موسيقي فجر در تمام مناطق ايران شد و ادامه داد : محصور كردن جشنواره در تهران منجر به دوري مخاطبان شهرستان ها از فعاليت هاي گروههاي موسيقي و خود موسيقي مي شود؛ و خود اين مسئله به معظلات اجتماعي چون پديده مهاجرت، زياد شدن جمعيت در تهران و هزاران مشكل ديگر منجر خواهد شد.

موسوي زاده حضور گروههاي موسيقي سطح بالا را بر روند جشنواره تاثير گذار و حتي جريان سازعنوان و بيان كرد: گروههاي بين المللي اگر از سطح كيفي بالايي برخوردار باشد؛ به طور يقين به تبادل فرهنگي و انتقال تجربيات بين گروههاي داخلي و خارجي منجر مي شود.

اين موزيسين در پايان گفت : حتي بايد حضور گروههاي خارجي در ايران به جشنواره موسيقي فجر خلاصه نشود ؛ چرا كه يك اجرا در يك سالن و در زمان محدود جوابگوي جمعيت و علاقه مندان نخواهد بود.