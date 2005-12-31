شهروندان سوري نسبت به ادعاهاي عبدالحليم خدام ابراز شك و ترديد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، حسن عبد العال تاجر 45 ساله سوري دراينباره گفت :هرمسئول دولت سوريه و از جمله عبد الحليم خدام وفرزندانش براي غارت و چپاول لجام گسيخته هستند چرا كه برتمام بودجه هاي دولت و مناقصه ها و پيمان ها تسلط و سيطره دارند.

وي افزود : ما در كشورمان صدها خدام و امثال وي داريم وسوال اينجاست كه چه كسي آنها را مورد بازخواست قرارمي دهد؟.

تاجر سوري شك وترديد ها درمحافل سوري درمورد دارايي هاي خدام و اموال هنگفت وي را تكرار كرد و گفت : آيا مي دانيد كه املاك خدام در سوريه و درخارج از اين كشور چقدر است ؟ به شما خبر دهم كه خيابان ابو رمانه در مركز دمشق گران ترين منطقه موسوم به خيابان خدام است .



وي در ساحل سوريه صدها هكتار باغ مركبات و قصر در مكان هاي ييلاقي سوريه دارد علاوه بر آن وي و فرزندش در اسپانيا كاخ و ويلاهاي اجاره اي دارند .

وي افزود : معاون سابق رئيس جمهوري سوريه املاكش را از اموال و دارايي ها رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و فرزند وي خريداري كرده است.

درهمين حال عدنان بكر كارمند 55 ساله سوريه گفت : درسوريه مفسدان بسياري هستند كه به طرق مختلف وبه طورغير قانوني اموال عمومي را چپاول و غارت كردند يكي از آنها خدام وفرزاندنش هستند آنها مثل سايرافراد بازخواست نشدند و هم اكنون آزاد هستند و در خارج و يا در داخل كشور بسر مي برند.

وي افزود : چه موقع مصيبت هاي ما پايان خواهد يافت. مردم بايد در حكومت باشند وافراد هنگامي كه به درخواست هايشان و اهداف شخصي شان پاسخ داده نشود به خارج فرار مي كنند و خود را درصف معارضان قرار مي دهند و شروع به سخنراني مي كنند و آنها به خدا و به مردم و حتي به خودشان هم دروغ مي گويند.

بكري ادامه داد : خدام و فرزندانش اين همه ثروت ميليارد دلاري را از كجا آورده اند؟ و آيا خدام خلاف ها خود را از قاچاق اموال و دفن زباله ها درصحرا تدمر فراموش كرده است .

يك شهروند ديگر سوري به نام "غسان بيرقدار" نيز درمورد مقاصد معاون سابق رئيس جمهوري سوريه ابراز شك و ترديد كرد و گفت: وي تلاش مي كند تا بين ملت سوريه و دولت فتنه بياندازد اما ملت سوريه كاملا وي و افراد امثال وي را مي شناسد زيرا سخنان او حقيقت ندارد و عاري از صحت است .

وي كه يك مغاز تجاري را مديريت مي كند افزود : هنگامي كه دولت سوريه خدام را كنار گذاشت وي خود در آغوش آمريكاييها و فرانسويها يافت و وي سخنان صهيونيستهاي جهاني را گفته است و ما به آن اهميت نمي دهيم وبه اقدامات بشار اسد رئيس جمهوري سوريه افتخار مي گذاريم.