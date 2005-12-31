مداخلات خارج از عرف ديپلماتيك در حكومت هاي انجمني

دخالت سفراي قدرت هاي بزرگ در امور داخلي كشورهاي ضعيف پديده اي جديد نيست و در عصر استعمارگرايي بطور فراگير و در دهه هاي آخر قرن بيستم بصورت محدود رايج بوده است . اما در سالهاي اخير با متشنج شدن اوضاع خاورميانه زمينه دخالت سفراي آمريكايي در امور داخلي كشورها بار ديگر به شيوه عصر استعمارگرايي تكرار مي شود . بعنوان مثال تنها در كمتر از يك ماه اخير دو نمونه موردي از اين دخالتها بطور آشكار در حكومتهاي انجمني لبنان و عراق مشاهده شده است .مشاركت زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق در نشست گروه هاي شركت كننده در انتخابات مجلس براي دادن امتيازات به ائتلافهاي لائيك و سني ، جديدترين مورد از ديكته گري سياست هاي واشنگتن براي تعيين آينده روند سياسي عراق را مشخص مي كند .

اين نوع مداخله گرايي و تعيين خط و مشي قبل از صدور قطعنامه 1644 شوراي امنيت در مورد لبنان نيز صادق است . فواد سنيوره نخست وزير لبنان زماني درخواست تشكيل دادگاه بين المللي از طرف شوراي امنيت را مطرح كرد كه قبل از آن با سفراي آمريكا و فرانسه ديدار كرده بود و پس از نشست مشترك با اين دو سفير بود كه تصميم استمداد از شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه بين المللي را مطرح كرد .



پيدايش وضعيت فوق در درجه نخست معلول هجمه هاي نظامي و سياسي آمريكا به منطقه است . نفوذ آمريكا در منطقه ضريب اقتدار و استقلال كشورها را به وضعيتي شبيه دوران استعمارگرايي و قيموميت سوق داده است .



بطور كل مداخله جويي سفرا در امور داخلي اين دسته از كشورها در عوامل عمده زير مي توان جستجو كرد : ضعف سيستم حكومتي كشورهاي ميزبان كه بزرگترين علت آسيب پذيري در مقابل مداخله جويي هاي سفراي آمريكا يا هر دولت قدرتمند ديگر است . احزاب و گروههاي سياسي در داخل كشورهايي نظير لبنان و عراق قادر به ايجاد توافق اصولي بين خود نيستند و براي دستيابي به حداكثر توان چانه زني از فشار و نفوذ قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي بر ساير گروهها استفاده مي كنند. اين وضعيت درجه اعتمادپذيري گروه ها را سلب و بر واگرايي آن ها مي افزايد . هر چقدر درجه اين واگرايي افزايش يابد به همان نسبت زمينه اعمال نفوذ سفراي ساير كشورها نيز افزايش مي يابد .



اهداف كلان آمريكا در خاورميانه عامل مهم ديگر مداخله جويي سفرا در كشورهاي منطقه است. از آنجا كه پيگيري اهداف كلان مستلزم رايزني هاي ديپلماتيك و گفتگوهاي راهبردي مستمر است ، سفيران اين كشور در منطقه محوريت اصلي را در پيشبرد اين اهداف كلان دنبال مي كنند . ديپلمات هاي فوق به دليل نظارت دايمي بر تحولات داخلي كشورهاي ميزبان مطمئن ترين و برجسته ترين عناصر در تحليل واقعي رويدادها و وضعيت داخلي دولت هاي متشنج محسوب مي شوند لذا مسئوليت اصلي تعقيب سياست خارجي قدرت هاي بزرگ بر دوش اينگونه عناصر ديپلماتيك گذاشته مي شود تا نيات تعقيب شده بهتر حاصل شود .



به هر حال مداخله آشكار سفرا در امور داخلي اكثر كشورهاي خاورميانه مبين اين نكته است كه اين كشورها به دليل مسايل قوميتي و مذهبي از طاعون واگرايي رنج مي برند و تا مرز دستيابي به استقلال سياسي فاصله زيادي دارند . اصرار بر اعمال خواسته هاي قوميتي و مذهبي و تن ندادن به شيوه هاي فكري فراگير ، طيف هاي درگير را به سمت استفاده از روشهاي شرمگينانه كمك از نيروهاي مافوق گروهاي رقيب كشانده است . هر چند در اين بين برخي از شخصيتها همانند حكيم با شعار تشكيل دولتي فراگير سعي در خنثي كردن زبانه هاي تفرقه افكنانه دارند ، اما اين روش به دليل خواسته هاي فزون طلبانه گروههاي رقيب با استقبال بايسته و شايسته روبرو نشده است .

با تمام اين اوصاف اختلاف نظرهاي داخلي و وجود تنش بين جناح هاي داخلي يك كشور ، برهان قانع كننده اي براي دخالت سفراي ساير كشورها نمي باشد. بلكه سايه افكني فرهنگ عدم خود باوري و فرهنگ نگاه به كشتي نجات بيگانگان زمينه ساز دخالت عوامل و عناصر قدرت هاي بيگانه در امور داخلي كشورهاي منطقه گرديده است . تا زمانيكه احزاب و گروههاي داخلي كشورهاي درگير در بحران نتوانند بصورت درون ملي مشكلات خود را حل و فصل كنند و فرهنگ نگاه به دست بيگانه را از درون خود نزدايند ، عنان امور مملكتي اين كشورها همچنان با مداخله گرايي هاي سفراي قدرت هاي بيگانه رقم خواهد خورد و زبوني و حقارت روز به روز دامنگير كشورهاي منطقه خواهد شد .