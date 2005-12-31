نگاهي به رويدادها و تحولات مهم منطقه اي و بين المللي در سال 2005

- پيروزي چشمگير محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري ايران



دكتر محمود احمدي نژاد شهردار سابق تهران در انتخابات خرداد ماه توانست با كسب 17 ميليون و 348 هزار و 782 راي به عنوان رئيس جمهور منتخب ملت ايران انتخاب شود . در اين انتخابات كه به مرحله دوم كشانده شد، "اكبر هاشمي رفسنجاني" با 6190122 راي و محمود احمدي نژاد با 5718129 راي به مرحله دوم انتخابات راه يافتند. در مرحله اول، آقايان مهدي كروبي، محمد باقر قاليباف، مصطفي معين، علي اردشير لاريجاني و محسن مهرعليزاده به ترتيب با كسب 5073800،4082772 ، 4075049 ، 1744293،1290799 از دور خارج شدند .



بر اساس گزارش ستاد انتخابات كشور، ميزان مشاركت مردمي در انتخابات 63درصد اعلام شد . - كاترينا و ريتا جنوب آمريكا را درنورديدند



توفان كاترينا در ماه هاي گرم تابستاني سواحل جنوبي آمريكا را درنورديد و صدها هزار نفر را بي خانمان كرد و هزاران خانواده را عزادار نمود. اما مقامات آمريكايي توجه خاصي به توفان زدگان به ويژه سياه پوستان ساكن اين مناطق نشان ندادند كه اين مسئله نيز سبب اعتراض و انتقاد مسئولان داخلي و حتي جهانيان از آنها شد . " ري نگين" شهردار "نيواورلئان" كه بيشترين ميزان خسارت را در اين توفان متحمل شد، مقامات دولت مركزي را مورد انتقاد قرار داد و اعلام كرد كه به خاطر تعلل آنان بود كه عده زيادي از مردم شهر جان خود را از دست دادند و يا با از دست دادن خانه و كاشانه خود آواره گشتند .



توفان كاترينا به منطقه اي كه مساحتي در حدود نصف كشور فرانسه را دارد، خسارت زد و خرابي هاي برجاي مانده بسيار بيشتر از توفان هاي گذشته آمريكا و حتي زلزله بي سابقه كاليفرنيا بود. بنابر ارزيابي هاي انجام شده، خسارت توفان به 125 ميليارد دلار رسيد .



اين درحالي است كه جرج بوش درمواجهه با اين مسايل در ابتدا با رد نقص كمك رساني دولت به آسيب ديدگان توفان كاترينا ادعا كرد كه هيچ تمايزي در ارسال و توزيع محموله هاي امداد بين بازماندگان توفان صورت نگرفته بود .



به گزارش مهر، رئيس جمهوري آمريكا در اولين بازديد نزديك خود از مناطق توفان زده در شهر نيواورلئان ضمن رد انتقادات مردمي از توزيع غيرمنصفانه و تبعيض آميز به آسيب ديگان گفت: توفان به طور گزينشي افراد را انتخاب نمي كند و به همين ترتيب امداد رساني نيز نمي تواند گزينشي باشد و مي توان گفت كه تبعيضي در كار نبوده است . اما بوش پس از انتقادهاي فراواني كه عليه وي ايجاد شد، در يك اقدام نمايشي، كوتاهي و قصور دولت خود در تعامل با فاجعه مرگبار كاترينا را بر عهده گرفت و گفت : اين توفان سوال هاي زيادي را در مورد توانايي هايي دولت در برابر حوادث طبيعي و حملات تروريستي مطرح كرد .



جرج بوش در واكنش به اين انتقادهاي از عملكرد دولت وي در فاجعه توفان كاترينا اعلام كرد: توفان كاترينا باعث مشكلات بسيار جدي در برابر قدرت و توانايي دولت در مهار آن شد و در اين مورد هرگونه كاستي و قصوري كه از جانب دولت سرزده باشد، مسئوليت آن را برعهده مي گيرم .



اين توفان سهمگين خسارات فراواني به زيرساختهاي ايالات جنوبي آمريكا وارد آورد و بر اثر از كار افتادن تاسيسات انرژي، قيمت هر بشكه نفت خام در 29 اوت به ركورد 70 دلار و 80 سنت رسيد .



- تشكيل دولت دمكراتيك عراق پس از سالها ديكتاتوري در اين كشور



اولين انتخابات عراق روز 30 ژانويه 2004(11 بهمن 83) براي انتخاب 275 عضو مجمع ملي برگزار شد .



سرانجام پس از 3 هفته رايزني ميان گروه ها و احزاب سياسي عراق ، ابراهيم الجعفري نخست وزير منتخب كابينه جديد خود را معرفي كرد . اين كابينه با 180 راي موافق و5 راي مخالف از مجمع ملي عراق كه از 275 نماينده تشكيل شده است راي اعتماد گرفت كه در تركيب آن 17 وزير شيعه هشت وزير كرد و شش وزير عرب سني و يك وزير آشوري به چشم مي خورد.



روز ششم آوريل، جلال طالباني رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق به عنوان رئيس جمهور انتقالي عراق و نخستين رئيس جمهور غيرعرب در جهان عرب سوگند ياد كرد، طالباني در ادامه ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوه(از احزاب تشكيل دهنده ائتلاف عراق يكپارچه پيروز انتخابات 30 ژانويه) را به عنوان نخست وزير عراق منصوب كرد. - خروج نيروهاي صهيونيستي از نوار غزه



كابينه رژيم صهيونيستي در تاريخ 20 شهريورماه تصويب كرد كه نظاميان اين رژيم آخرين مرحله از طرح آريل شارون نخست وزير اسرائيل براي عقب نشيني از نوار غزه پس از 38 سال اشغال اين منطقه را آغاز كنند .



با خروج آخرين نظامي صهيونيست از نوار غزه، اشغال اين منطقه پايان يافت هرچند شارون نخست وزير اسرائيل تهديد كرده است امكان حمله مجدد به اين منطقه وجود دارد. از سوي ديگر ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين عقب نشيني نظاميان صهيونيست از غزه را "روز شادي فلسطينيان" خواند . احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان نيز اعلام كرد كه عقب نشيني ازغزه و تخليه بعضي شهرك هاي شمال كرانه باختري نتيجه مقاومت ملت فلسطين و شهدايي همچون عزالدين قسام، عبدالقادر حسيني، ياسر عرفات، ابو جهاد، ابو اياد، شيخ احمد ياسين، سعد صايل، عبدالعزيز رنتيسي، ابو علي مصطفي و ديگران طي چهار دهه اخير بوده است .



احمد قريع در خاتمه درباره عقب نشيني هاي اخير اظهار داشت : نبايد اين عقب نشيني را به عنوان يك پيروزي بزرگ قلمداد نمود، اين اقدام به منزله عقب نشيني كامل نيست چون اسرائيل همچنان حاكميت خود را بر غزه ادامه مي دهد و از فعاليت بندر و فرودگاه آن جلوگيري مي نمايد . - افشاي انتقال زندانيان توسط "سيا" به كشورهاي مختلف سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا " پس از حملات 11 سپتامبر مظنونان القاعده را در زندان هاي هشت كشور ازجمله تايلند، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند. درحالي كه بحث ها درباره وجود شبكه اي از زندان هاي مخفي سازمان سيا دراروپا گسترش مي يابد، "آلوارو گيل رابلز" كميسر حقوق بشر شوراي اروپا از وجود بازداشتگاه سري "سيا" در كوزوو پرده برداشت. وي با اشاره به وجود بازداشتگاه مخفي در پايگاه نظامي آمريكا موسوم به "اردوگاه بانداستيل" در كوزوواظهار داشت: اين پايگاه آمريكايي كه حدود شش هزار سرباز ارتش آمريكا را در خود جاي مي دهد و حدود 300 هكتار مساحت دارد، در نزديكي منطقه "فريزاژ" در جنوب " پريستينا " پايتخت استان تحت كنترل سازمان ملل متحد در كوزوو قرار دارد و چيزي شبيه به بازداشتگاه گوانتانامو در كوبا در آن وجود دارد. زندانيان در اردوگاه "باند استيل" در سال 2002 همانند گوانتانامو به وكيل دسترسي نداشته و محاكمه اي هم نداشتند. بي اعتمادي قضايي نسبت به اين وضعيت دركوزوو حكمفرما شده است. منطقه تحت كنترل سازمان ملل متحد در انتظار تعيين يك وضعيت مشخص است اما نيروهاي چندمليتي ناتو امتيازهاي زيادي در اين مناطق دارند. پايگاه "باند استيل" در سال 1999ميلادي به عنوان بزرگترين پايگاه نيروهاي آمريكايي پس از جنگ ويتنام ساخته شد. - پرواز غول آساترين هواپيماي جهان



شركت ايرباس طي مراسمي باشكوه در 18 ژانويه با حضور برخي رهبران اروپايي از هواپيماي غول پيكر A380 پرده برداري كرد . شركت ايرباس طي مراسمي باشكوه در 18 ژانويه با حضور برخي رهبران اروپايي از هواپيماي غول پيكرپرده برداري كرد مهم ترين نكته در مورد اين هواپيما اين است كه گنجايش 840 مسافر را دارد البته آرايش متعارف تر صندلي ها با يك "فرست كلاس" و "بيزينس كلاس" بزرگتر، شمار مسافران را به 555 نفر كاهش مي دهد .



- خط توليد خودروي ملي ايران متوقف شد



در15 مه، خط توليد پيكان بعد از 40 سال متوقف و آخرين پيكان توليدي به موزه فرستاده شد . سرانجام پس از كشمش هاي فراوان بين مسئولان ذي ربط ، بالاخره روز 25 ارديبهشت با حضور وزير صنايع و معادن توليد پيكان در ايران متوقف و آخرين پيكان توليدي نيز به موزه فرستاده شد. اسحاق جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن در مراسم توقف خط توليد پيكان گفت: صنعت خودروي كشور راه رو به رشدي را به سرعت طي مي كند. وي افزود: صنعت خودرو در آينده سهم عمده اي در توسعه صنعتي كشور بر دوش خواهد كشيد و پيشگام صنعت ايران در رقابتي شدن خواهد بود.وي رعايت كيفيت، قيمت، ايمني و آلايندگي را از جمله شاخص هاي مهم در بخش توليد كشور برشمرد و تصريح كرد: صنعت خودروي كشور نيز از اين امر مستثني نيست. به گفته جهانگيري، ايران خودرو راه خوبي را در پيش گرفته و بزودي به يكي از خودروسازان معتبر جهاني تبديل خواهد شد.

- انتخاب نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين؛ محمود عباس



محمود عباس معروف به ابومازن نخست وزير سابق تشكيلات خودگردان فلسطيني در انتخابات رياست اين تشكيلات كه روز يكشنبه 9 ژانويه برگزار شد، با پيروزي بر مصطفي برغوثي مهمترين رقيبش با به دست آوردن بيشترين آراء، جايگزين ياسر عرفات رهبر فقيد فلسطينيان شد .

- اجلاس نوامبر شوراي حكام بدون قطعنامه عليه ايران پايان يافت

اجلاس نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون صدور قطعنامه جديدي عليه ايران به پايان رسيد.

در نهايت باوجود فشارهاي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي برضد ايران، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نتوانست هيچ گونه نشانه اي مبني بر استفاده نظامي در برنامه هسته اي ايران پيدا كند.

اين درحالي است كه برطبق توافق طرفين، مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي با هدف كاستن از نگراني ها درباره برنامه هسته اي ايران در ماه ژانويه انجام شود.

- تصويب احداث نيروگاه هاي هسته اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي

در اوايل سال 2005 ، مجلس شوراي اسلامي ايران لايحه احداث نيروگاه هاي هسته اي را به تصويب رساند. طبق اين لايحه ايران مي تواند در 10 سال آينده ، نيروگاه هاي هسته اي ديگري احداث كند.

روسيه هم اكنون در حال اتمام احداث اولين واحد نيرو گاه هسته اي بوشهر است كه در سال آينده راه اندازي خواهد شد.

- رئيس جمهوري جديد اوكراين انتخاب شد



كميسيون انتخاباتي اوكراين "ويكتور يوشچنكو" را برنده رسمي دور سوم انتخابات اوكراين كه روز 26 دسامبر برگزار شد، اعلام كرد . يوشچنكو با كسب 99/51 درصد مجموع آراء به عنوان سومين رئيس جمهور اوكراين پس از استقلال اين كشور انتخاب شد .

- امضاي قانون منع شكنجه ازسوي رئيس جمهوري آمريكا

جرج بوش قانون منع شكنجه در زندان هاي آمريكا در كشورهاي ديگر را امضا كرد.

درپي فشارهاي داخلي و خارجي به جرج بوش در زمينه شكنجه در زندان هاي آمريكايي به ويژه در زندان ابوغريب عراق و گوانتانامو در كوبا، رئيس جمهوري آمريكا قانوني مبني بر منع شكنجه به امضا رساند.

اين قانون به طور قاطع شكنجه زندانياني را كه در خارج از مرزهاي آمريكا در دست نيروهاي اين كشور هستند را منع مي كند.

بوش در اين زمينه گفت: قوانين آمريكا پيش از اين نيز شكنجه را منع مي كرد؛ اما سياست ما نيز اين است كه در داخل و با خارج از آمريكا هرگز رفتارهاي غيرانساني و ظالمانه با زنداني ها به عمل نيايد. قانوني كه هم اكنون امضا شد، شكنجه را به طور ويژه در خارج از آمريكا منع مي نمايد.

- ترور رفيق حريري در بيروت



رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان 14 فوريه ( 26 بهمن 83) در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بيروت جان خود را از دست داد .

حريري كه هنگام مرگ 61 سال داشت، در سال 1992 ميلادي به مقام نخست وزيري رسيد. وي اين سمت را تا سال 1998 حفظ كرد و پس از 2 سال دوري از قدرت، مجددا در سال 2000 ميلادي همين سمت را برعهده گرفت و اواخر سال 2004 ميلادي از اين سمت استعفا داد.



- پاپ ژان پل دوم از دنيا رخت بربست



پاپ ژان پل دوم رهبر لهستاني الاصل كاتوليك هاي جهان كه بيش از20سال رهبري كليساي كاتوليك را برعهده داشت، در سن 84 سالگي درگذشت. او يكي از طولاني ترين دوره هاي رهبري بر كاتوليكهاي جهان را پشت سر گذاشت و تنها دو پاپ ديگر بيشتر از وي بر اين جايگاه تكيه زده اند .

وي پس از اينكه ماهها دچار بيماري هايي از جمله نارسايي قلبي و كليه و فشار خون نامتعادل بود در اقامتگاه خود در واتيكان درگذشت .



يوزف راتسينگر، كاردينال 76 ساله آلماني كه به محافظه كاري شهرت دارد، به عنوان پاپ بنديكت شانزدهم جايگزين پاپ ژان پل دوم شد و به عنوان رهبر تازه بيش از يك ميليارد كاتوليك جهان انتخاب شد .



پاپ بنديكت شانزدهم، پس از چندين نشست محرمانه 115 كاردينالي كه واجد شرايط راي دادن بودند به عنوان دويست و شصت و پنجمين پاپ برگزيده شد .



- نظاميان سوري خاك لبنان را ترك كردند



آخرين واحدهاي نظامي سوريه پس از شركت در مراسمي در نزديكي مرز مشترك لبنان با آن رهسپار كشور خود شدند و به حدود 30 سال حضور نظامي و اطلاعاتي سوريه در خاك لبنان خاتمه دادند، خروج اين نيروها در پي تصويب قطعنامه 1559 شوراي امنيت صورت گرفت.



مراسم خداحافظي، كه گروهي از نظاميان لبناني نيز در آن شركت داشتند، با حضور حدود 250 سرباز سوري برگزار شد .

- راي منفي فرانسويان به قانون اساسي واحد



با وجود اينكه هر دو حزب عمده فرانسه، حزب حاكم (UMP) و حزب مخالف سوسياليست راي دهندگان فرانسوي را به حمايت از قانون اساسي اروپا تشويق كرده بودند، فرانسوي ها در پي يك مبارزات انتخاباتي فشرده به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند .

در پي اعلام نتايج اين راي گيري، ژان پير رافارن نخست وزير فرانسه استعفا كرد و دومينيك دوويلپن وزير خارجه سابق جايگزين وي شد .



- راهيابي ايران به جام جهاني 2006



ديدار دو تيم ملي ايران و بحرين در ادامه رقابتهاي دور مقدماتي جام جهاني 2006، با گل محمد نصرتي يك بر صفر به سود ايران پايان يافت كه با اين نتيجه ايران به جام جهاني 2006 آلمان راه يافت .

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درمورد بازيهاي آينده تيم ملي گفت: قطعا ما براي حضورقدرتمندانه در رقابتهاي جام جهاني به بازيهاي تداركاتي بيشتري نيازداريم، اما درپيش بودن رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا باعث شده است، ما نتوانيم آنطوركه نياز است بازي تداركاتي برگزاركنيم.

برانكو ايوانكوويچ درمورد ليست بازيكنان براي حضوردرمسابقات جام جهاني خاطرنشان كرد: تمام تلاش وهدف ما اين است كه هرچه سريعتر ليست نهايي خود را براي حضور درمسابقات جام جهاني انتخاب كنيم تا بتوانيم با تمام وجود اين بازيكنان را هماهنگ كنيم.



- بمب گذاري هاي لندن ؛ 50 كشته و 700 زخمي



بمب گذاري ها در شبكه حمل ونقل عمومي لندن در ماه ژوئيه، منجر به كشته شدن بيش از 80 نفر و مجروح شدن حدود دهها نفر ديگر شد .



پس از دومين رشته بمب گذاري هاي لندن، پليس مردي را در يكي از ايستگاه هاي قطار زيرزميني لندن هدف اصابت پنج گلوله قرار داد .

در پي اين حادثه، پليس لندن اعتراف كرد مرد مظنوني كه در متروي لندن هدف نيروهاي پليس قرار گرفت و كشته شد بي گناه بوده و هيچ ارتباطي با بمب گذاريهاي لندن نداشته است .



به گفته شاهدان عيني، ماموران در داخل ايستگاه در تعقيب اين فرد بودند كه وي به داخل يك واگن پريد و در آنجا از نزديك هدف اصابت پنج گلوله قرار گرفت .



" ايان بلر" رييس اسكاتلند يارد اعلام كرد كه مسئوليت كامل مرگ "خوان چارل دمنزس" شهروند برزيلي را كه بر اثر شليك گلوله ماموري به طور اشتباهي كشته شده است، مي پذيرد.



اين رشته بمبگذاري، پس از انفجارهاي مادريد در سال 2004 ميلادي بزرگترين حمله انتحاري در اروپا بود .



- فوت پادشاه عربستان سعودي



ملك فهد بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودي در سن 84 سالگي درگذشت .

ملك فهد در پي يك بيماري شديد قلبي در سال 1995ميلادي، زمام اداره كشور را عملا در اختيار برادرش، اميرعبدالله، وليعهد اين كشور قرار داده بود، در پي اين حادثه، اميرعبدالله بن عبدالعزيز رسما پادشاه جديد عربستان شد.



- نخستين انتخابات پارلماني افغانستان



نزديك به 12 ميليون و 500 هزار افغان در نخستين انتخابات پارلماني افغانستان پس از 33 سال، پاي صندوق هاي راي رفتند .

30 هزار نيروي ارتش آمريكا و ساير كشورهاي عضو پيمان ناتو نيز در تامين امنيت انتخابات شركت كردند .

- رهبر شورشيان سودان كشته شد

"جان گارانگ" رهبر شورشيان جنوب سودان كه بيش از 20 سال رهبري فعاليت مسلحانه را برضد دولت مركزي برعهده داشت، در سانحه سقوط بالگرد حامل وي در جنوب سودان كشته شد.

عمر البشير رئيس جمهور سودان نيز در پي كشته شدن جان گارانگ كه پس از توافقنامه اخير به عنوان معاون وي انتخاب شده بود، سه روز عزاي عمومي به اين مناسبت اعلام كرد.

جبهه خلق براي آزادي سودان در يكي از طولاني ترين جنگ هاي داخلي در قاره آفريقا از سال 1983 با دولت سودان در جنگ و اختلاف بودند.



- جايزه صلح نوبل



جايزه صلح نوبل براي سال 2005 ميلادي به طور مشترك به آژانس بين المللي انرژي اتمي و محمد البرادعي مديركل اين آژانس اعطا شد .

- پرتلفات ترين زلزله ؛ شمال پاكستان و هند



در پرتلفات ترين رخداد طبيعي سال، زلزله اي به بزرگي 7.6 در مقياس ريشتر بخش عمده اي از مناطق شمال پاكستان و هند را لرزاند كه منجر به كشته شدن بيش از 80 هزار نفر و مجروح شدن نزديك به 70 هزار نفر ديگر شد .

اين زلزله، كه در تاريخ منطقه جنوب آسيا بي سابقه بوده، نزديك به 3.5 ميليون نفر را منطقه كشمير هند و پاكستان بي خانمان كرد .

- برقراري صلح بين دولت مركزي سودان و شورشيان جنوب اين كشور

پس از يك رشته مذاكرات، روساي جمهوري سودان و آفريقاي جنوبي در كنيا سرانجام پيمان دائمي صلح سودان به امضاء رسيد.

دولت سودان و جبهه خلق براي آزادي اين كشور پس از چندين دور گفتگوهاي فشرده به اين توافق دست يافتند كه نسبت به امضاي قرارداد نهائي صلح و پايان مناقشه در اين كشور تا پايان سال 2004 ميلادي پايبندي نشان دهند.

اين مراسم در شهر نايواشا در كنيا با حضور مقامات سوداني از جمله " عمر البشير" رئيس جمهوري سودان، رهبران شورشيان جنوب سودان، مقامات كنيايي و " تابو امبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي برگزار شد و پس از امضاي پيمان صلح از سوي رئيس جمهوري سودان و رهبر شورشيان جنوب سودان فرياد شادي حضار به آسمان بلند شد.





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دادگاه صدام حسين رهبر و ديكتاتور سابق عراق 19 اكتبر(27 مهر) آغاز شد كه وي در اين مراسم، رسيدگي به اتهام جناياتي را كه در زمان زمامداري خود مرتكب شده است، در صلاحيت دادگاه نديد

در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات رهبر سابق عراق هم كه در ژوئيه سال 2004 ميلادي برگزار شد وي خود را همچنان رئيس جمهوري قانوني عراق دانسته و صلاحيت دادگاه تشكيل شده تحت اشغال نيروهاي خارجي را براي رسيدگي به اتهامات رئيس جمهوري زير سوال برده بود .



صدام حسين در دادگاه هاي خود كه تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است، انگليسي ها و آمريكايي ها را به دروغگويي متهم كرد و جلسه بعدي رسيدگي به جنايات وي به 24 ژانويه(4 بهمن) موكول شد، اولين پرونده مربوط به جنايات صدام، كشتار 148 شيعه در منطقه دجيل در سال 1982 است كه سران رژيم سابق همچنان از پذيرفتن مسئوليت اين جنايت طفره مي روند.



- ناآرامي هاي فرانسه و هشت هزار خودروي سوخته



درگيري هاي نوامبر فرانسه از زماني آغاز شد كه 2جوان سياه پوست مهاجر به فرانسه كه از ترس پليس به يك نيروگاه برق پناه برده و دچار برق گرفتگي شدند. در پي اين حادثه، خانواده و ساكنان شهر "كليشي سو- بوآ " (Clishy sous- bois) در حومه پاريس دست به تظاهرات مي زنند و اين خود بهانه اي مي شود تا مهاجران نارضايتي خود را نسبت به سياست دولت اعلام كنند .

موج اعتراض از شهر "كليشي سو - بوآ" به شهرهاي ديگر حومه پاريس نيز كشيده شد و صدها خودرو در آتش سوخت. در همين زمان، "نيكولا ساركوزي" وزير كشور فرانسه اظهار داشت: ما هرگز ميدان را ترك نخواهيم كرد و در برابر آنها تسليم نخواهيم شد، همانطوري كه از نظام جمهوري دست نخواهيم كشيد و عاملان نا آرامي ها را رها نخواهيم كرد، زيرا آنها قانون شكن هستند و تصور مي كنند، مي توانند دست به هرگونه اقدامي در سرزمين جمهوري فرانسه بزنند .



سياه پوستان محروم حومه پاريس كه ده ها سال است، تلاش مي كنند تا وضع معيشتي خود را بهبود بخشند متاسفانه براي اشتغال و اقامت در پاريس با يك سلسله موانع عديده اي روبرو مي شوند، زيرا دولت فرانسه آنان را شهروندان درجه دو به شمار مي آورد .



فرانسه كشوري است در قلب اروپا در كنار ايتاليا، سوئيس، آلمان، بلژيك و اسپانيا مي باشد كه داراي بيش از 60 ميليون جمعيت كه 88-83 در صد از آنها كاتوليك، 2 درصد پروتستان، يك درصد يهودي، 5 الي 10 درصد مسلمان و 4 درصد هم متفرقه مي باشد .

در حاليكه شركت هاي بيمه فرانسوي براي جبران خسارت هاي وارده قول داده اند كه هزينه هاي خسارات ايجاده شده به مشتريان خود را بپردازند، اما اين سازمان ها قصد دارند دولت را براي كسب پرداخت هاي صورت گرفته به پاي ميز محاكمه بكشانند .



- مركل جانشين شرودر شد



22 نوامبر آنگلا مركل رهبر حزب دموكرات مسيحي آلمان، به عنوان صدراعظم تازه اين كشور سوگند ياد كرد. او نخستين زن تاريخ آلمان است كه به مقام صدراعظمي رسيده است .

مركل رهبري يك ائتلاف فراگير از احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات را به عهده دارد .



- هزارمين اعدامي در آمريكا



حكم اعدام كنث بويد شهروند آمريكايي كه در ارتباط با دو فقره قتل مجرم شناخته شده بود، سرانجام در ايالت كاروليناي شمالي به اجرا گذاشته شد .



بويد هزارمين نفري بود كه از زمان بازگشت مجازات اعدام به ايالات متحده در سال 1976 ميلادي به مرگ محكوم و اين حكم در باره وي اجرا شد .



- سقوط هواپيماي C130 و شهادت غمناك خبرنگاران



سقوط يك فروند هواپيماي ترابري سي - 130 ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه اي مسكوني در پايتخت، 106 كشته برجاي گذاشت كه 39 خبرنگار نيز در ميان قربانيان بودند .



اين هواپيما دقايقي پس از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد در غرب تهران ظاهراً به دليل مشكلات فني اقدام به بازگشت و فرود كرد اما در مسير فرود، برخورد هواپيما با ساختماني 10 طبقه در شهرك مسكوني - نظامي توحيد واقع در جنوب فرودگاه باعث آتش گرفتن آن شد .

اين درحاليست كه هيئت دولت بررسي هاي كافي و كامل را درباره سقوط هواپيماي سي 130 انجام مي دهد تا آرامش و اطمينان مردم كشور فراهم شود .



دكتر احمدي نژاد پس از وقوع اين حادثه در حاشيه نشست خبري در جمع خبرنگاران حضور يافت و ضمن تسليت رحلت غمناك جمعي از سربازان اسلام و اصحاب رسانه گفت : آنان از بهترين سربازان ملت در مرزهاي دفاعي و نيز مرزهاي اطلاع رساني بودند و اين ضايعه را به جامعه خبري و همه كساني كه در مسير خدمت به نظام جمهوري اسلامي و تعالي بشريت گام بر مي دارند تسليت مي گويم .



وي افزود : جاي اين فرزندان خوب بايد به بهترين وجه در بين جامعه نظامي و خبري پر شود و از خداوند مي خواهم كه اين ضايعه را بر همه ما آسان بگرداند .

احمدي نژاد تاكيد كرد : دوست داشتيم با اين عزيزان به زيارت مي رفتيم و حداقل كار در اين شرايط اين بود كه براي شركت در مراسم بزرگداشت آنها سريعتر باز مي گشتيم و همه دوستان همراه در اين تصميم مصر بودند تا در مراسم بزرگداشت اين شهيدان شركت كنيم .



تحقيقات براي يافتن علت اصلي سقوط اين هواپيماي نظامي همچنان ادامه دارد .



- انتخابات عراق براي تشكيل اولين پارلمان دائمي



15 دسامبر؛ مردم عراق به طور گسترده در انتخابات اين كشور كه به تشكيل نخستين مجلس و دولت چهارساله از زمان حمله نظامي سال 2003 تحت رهبري آمريكا منجر خواهد شد، شركت كردند .



انتخابات پارلمان عراق براي تعيين 275 نماينده روز24 آذر ماه برگزار شد كه هفت هزار و 655 نامزد در قالب 996 گروه انتخاباتي در اين عرصه به رقابت پرداختند .

اين تعداد گروه انتخاباتي شامل 307 تشكل سياسي (اعم از نامزد مستقل و حزب سياسي) و 19 ائتلاف انتخاباتي بودند . در اين انتخابات ائتلاف يكپارچه عراق به موفقيت چشمگيري دست يافت .



اين ائتلاف متشكل از احزاب اسلامي شيعي از جمله "مجلس اعلاي انقلاب اسلامي" به رهبري سيد "عبدالعزيز حكيم" و "حزب الدعوه اسلامي" وابسته به "ابراهيم الجعفري" نخست وزير كنوني عراق است .



از ديگر ائتلاف ‌هاي مهم شركت‌ كننده در انتخابات عراق مي ‌توان به اين موارد اشاره نمود: فهرست انتخاباتي ائتلاف كردستان عراق مركب از "حزب دمكرات كردستان" به رهبري "مسعود بارزاني" و "اتحاديه ميهني كردستان" به رهبري "جلال طالباني "

" جبهه هماهنگي ملي" گروهي متشكل از سه حزب سني به نام‌ هاي "حزب اسلامي عراق" متعلق به "طارق الهاشمي"، "كنفرانس مردم عراق" تحت رهبري "عدنان الدليمي" و "گفت وگوي ملي عراق" وابسته به "خلف العلياني ".

- اظهارات غير منتظره عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه



خدام در آخرين روزهاي سال 2005 در گفتگوي بي سابقه با شبكه العربيه در پاريس، با اعلام جدايي خود از دولت بشار اسد، وي را به ارتكاب اشتباهات پياپي متهم كرد .



وي گفته است كه مسئولان سوري، رفيق الحريري نخست وزير مقتول سابق لبنان، وليد جنبلاط رئيس حزب سوسياليست ترقي خواه و نبيه بري رئيس پارلمان لبنان را تهديد كرده بودند.

خدام به شبكه العربيه گفته است كه از " بشار اسد رئيس جمهوري سوريه خواسته است، سرلشگر رستم غزاله ( رئيس سازمان اطلاعات نظامي نيروهاي سوريه در لبنان كه با اين عقب نشيني ماموريتش به پايان رسيد) را مجازات كند، اما وي نپذيرفت."