بيمارستانهاي ايران با كمبود مهندس پزشكي مواجه اند/ درمان هاي جديد مستلزم تربيت مهندسان پزشكي است

دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تعداد كم دانشجويان اين رشته به كمبود استادان و مدرسان اين رشته مربوط مي شود . بنابراين تعداد افراد فعال در رشته مهندسي پزشكي نظير ژنتيك ، تجهيزات پزشكي و پيشرفتهاي مربوط در كشور نسبت به كشورهاي همجوار و پيشرفته بسيار كم است.

وي اظهار داشت: امروزه علومي نظير علم ژنتيك كه نوعي فعاليت مهندسي محسوب مي شود در دنيا همواره در حال پيشرفت است . بنابراين اگر دانش افراد فعال كشور در اين رشته به روز نباشد ، كشور به لحاظ علم پزشكي از ديگر كشورها عقب مي ماند.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: امروزه پزشكي فقط به معاينه ساده پزشكي محدود نمي شود بلكه پزشكان بايد با علم روز در اتباط باشند ، چون آنزيم ها و ژنها نيز همواره در حال تغيير هستند.

وي با بيان اينكه بيماران نيازمند درمان بيماري بر اساس علم روز هستند ، افزود: در كنار دانش قديمي علم پزشكي بايد افرادي در زمينه هاي تخصصي نظير آزمايشگاه ها ، راديولوژي ، دانش هاي به روز داشته باشند تا بتوانند در امر درمان كمك حال پزشك باشند.

خسرونيا گفت: كشورهاي اروپايي امروزه به لحاظ بيوتكنولوژي پيشرفت داشته اند ، چون به رشته مهندسي پزشكي توجه كرده و در اين مورد دچار پيشرفتهاي زيادي شده اند.

وي گفت: به علت جديد بودن رشته مهندسي پزشكي در كشور بسياري از افراد از تحصيل در اين رشته صرف نظر كرده و ترجيح مي دادند رشته پزشكي را تحصيل كنند. در صورتي كه اين رشته بسيار مورد نياز كشور است و حتي به لحاظ اقتصادي نيز مي تواند زندگي افراد فعال در اين رشته را تامين كند.

خسرونيا ادامه داد: مهندسي پزشكي فقط به علم تجهيزات پزشكي محدود نمي شود بلكه با پيشرفت در زمينه بيوتكنولوژي حتي مي تواند در داخل سلول زنده نيز نفوذ كند و ژن انسان را تغيير دهد كه اين فعاليت نظير اصلاح بذر در فعاليتهاي مهندسي كشاورزي است. بنابراين مهندسان پزشكي مي توانند در درمان بيماريها با پزشكان همكاري كنند.