به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در ادامه سلسله سخنراني هاي گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس با حضور دكتر لطف الله نبوي، استاد منطق دانشگاه تربيت مدرس، نشست "تحليل منطقي ساختارهاي زبان طبيعي" برگزار مي شود.

همچنين در اين روز نشست "رويكردي نوين در زبان شناسي كاربردي" نيز با حضور دكتر فردوس آقاگل زاده، مدير گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس، برگزار مي شود.

اين نشستها در ساعت 30/15روز سه شنبه سيزدهم دي ماه در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس تا كنون سخنراني هايي درباره رده شناسي شناختي، بررسي گويش خوانساري، ساخت موضوعي و فرايند هاي دستوري را برگزار كرده است.