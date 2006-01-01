  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶

در دانشگاه تربيت مدرس

نشست "تحليل منطقي ساختارهاي زبان طبيعي" برگزار مي شود

از سوي گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس نشست "تحليل منطقي ساختارهاي زبان طبيعي" برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در ادامه سلسله سخنراني هاي گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس با حضور دكتر لطف الله نبوي، استاد منطق دانشگاه تربيت مدرس، نشست "تحليل منطقي ساختارهاي زبان طبيعي" برگزار مي شود.

همچنين در اين روز نشست "رويكردي نوين در زبان شناسي كاربردي" نيز با حضور دكتر فردوس آقاگل زاده، مدير گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس، برگزار مي شود.

اين نشستها در ساعت 30/15روز سه شنبه سيزدهم دي ماه در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس تا كنون سخنراني هايي درباره رده شناسي شناختي، بررسي گويش خوانساري، ساخت موضوعي و فرايند هاي دستوري را برگزار كرده است.

کد مطلب 272434

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه