سال 2005 ميلادي رنگ لشگر كشي و جنگ داشت / اميدواريم سال 2006 جهان نسيمي از مهر و محبت مسيح را بچشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني امروز مجلس ، ضمن تسليت به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقي (ع) به همه مسلمانان و شيعيان جهان و ملت ايران براي پيروان آن حضرت آرزوي توفيق كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي بار ديگر ميلاد حضرت مسيح(ع) را تبريك گفت و افزود: رسم است در آغاز جديد ميلادي در اكثر كشورهاي غربي و حتي غير غربي مروري بر حوادث سال گذشته مي شود.

سال گذشته ميلادي (2005) سالي بود كه در آن خون ريزي و جنگ و قصاوت و پايمال كردن حقوق ملت ها بيشتر از مهرورزي و محبت به چشم مي خورد و جهان رنگ خون گرفته است و با نگاهي به اطراف و همه جهان غير از حوادث طبيعي كه هميشه جاي تاسف دارد، جنگ ها و لشكركشي ها تحت عناوين آزادي و دموكراسي رنگ غالب حوادث ها بوده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: آرزو مي كنيم سال 2006 سالي باشد كه مردم جهان نسيمي از مهر و محبت مسيحيت را بچشند و انشاء الله دولت هاي كشورهاي مسيحي حقيقتا مسيحي باشند و به آلام مردم جهان توجه داشته باشند نه اينكه به اين آلام بيفزايند.