30 ميليارد دلار مصرف سالانه نفت، گاز و بنزين در كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در گزارش تقديمي وزارت نفت به دولت آمده است: دولت 27 ميليارد دلار بابت يارانه كالاهاي نفت، بنزين و گاز در سال پرداخت مي كند.

در اين گزارش تصريح شده است: دريافتي دولت از مردم بابت مصرف داخلي 30 ميليارد دلار نفت، گاز و بنزين در سال، سه ميليارد دلار است.

به گزارش "مهر"، دولت طي سال هاي اخير مبادرت به در نظر گرفتن رديف بودجه اي با عنوان شفاف سازي حامل هاي انرژي كرده است.

بر طبق اين گزارش، به منظور شفاف سازي يارانه هاي مربوط به حامل هاي انرژي در سال جاري( برق، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي تصفيه شده) در بند (ح) و تبصره (11) قانون بودجه سال جاري مقرر شده است كه در مورد برق مصرفي، تفاوت قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد بعلاوه هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش وعوارض تكليفي پس از كسر قيمت فروش آنها به صورت جمعي وخرجي است.

برهمين اساس، در هشت ماهه اول امسال دولت 14 ميليارد و 127ميليون دلار يارانه حامل هاي انرژي پرداخت كرده است.