دولت تكليف برخي مواد برنامه 5 ساله سوم توسعه را روشن كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد ناصر توسلي زاده ، در جلسه علني امروز در يك تذكر آيين نامه اي خود افزود: با توجه به اينكه قانون برنامه توسعه 5 ساله است با اتمام دوره آن در صورتي كه مواد آن در برنامه بعدي استمرار نيابد تداوم اجراي آن غير قانوني است.

نماينده تربت حيدريه با اشاره به ماده 187 برنامه 5 ساله سوم توسعه گفت: اين ماده در برنامه چهارم توسعه استمرار نيافته و در مجلس نيز در قالب لايحه و طرح تصويب نشده است، لذا اين قانون منتفي شده است.

وي افزود: در صورتي كه نمايندگان خواستار ادامه اين ماده هستند آن را در قالب طرح و يا لايحه ارايه و تصويب كنند تا وجهه قانوني پيدا كند.

حداد عادل نيز در پاسخ به تذكر اين نماينده مجلس گفت : موضوع بررسي در اداره قوانين مجلس بررسي مي شود و آقاي توسلي نيز مي توانند با مراجعه به اداره قوانين موضوع را پيگيري كنند.