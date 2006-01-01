اميدواريم سال 2006 سال تشكيل دولت وحدت ملي مقتدر در عراق باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، طالباني در اين پيام كه از تلويزيون رسمي العراقيه پخش مي شد، گفت : " اميدواريم مشكلات امنيتي و كمبود آب و برق و ديگر مسائل در اولويت دولت جديدي قرار گيرد كه اميدواريم دولت وحدت ملي باشد."



وي افزود : " سال 2005 شاهد سه عمليات راي گيري بوديم : انتخابات مجمع ملي(30 ژانويه)، همه پرسي مربوط به قانون اساسي، و انتخابات پارلماني اخير براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان كه اين انتخابات با وجود برخي اعتراضات يك تحول كيفي در اعمال حق ملت ما است كه سالهاي متمادي از دمكراسي محروم بود."



طالباني، موفقيت در برگزاري انتخابات، تصويب قانون اساسي دائمي، محاكمه ديكتاتور سابق را كه آن محاكمه قرن ناميد، و نيز تدابير اجتماعي به نفع بازنشستگان و افراد كم درآمد و پيشرفت در آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق را از مهمترين دستاوردهاي سال 2005 برشمرد و در عين حال به وجود نقض حقوق بشر و فساد اداري اعتراف كرد و ابراز اميدواري كرد تا اين مشكلات در سال جديد برطرف شود.



طالباني همچنين از علماي ديني به ويژه علماي اهل سنت خواست بدون هرگونه ابهامي، اعمال تروريستي را محكوم كنند.



از سوي ديگر، ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق از تسليم تمام زندانياني كه از 18 ماه پيش در اسارت نيروهاي چندمليتي بودند به دولت عراق خبر داد وگفت : مسئله تحويل اين زندانيان به دولت عراق به پايان رسيده است و كميته براي رسيدگي به اين پرونده ها تشكيل داده ايم.



جعفري ابراز اميدواري كرد كه سال جديد سال احترام به حقوق بشر و نابودي همه نيروهاي شرور باشد.



وي نيز همانند طالباني ابراز عقيده كرد كه سال گذشته سال منحصر به فردي بود كه شاهد تحولاتي در ابتدا و انتهايش بود.



جعفري گفت : با چالشهايي روبرو بوديم، ما در تحكيم دمكراسي جدي هستيم و بر تشكيل دولت چندحزبي كه نماينده همه بخشهاي عراق باشد، تاكيد داريم.



وي نسبت بالاي مشاركت درانتخابات 15 دسامبر(24 آذر) را تاكيدي بر اين دانست كه وحدت عراقي ها قابل خدشه و شكاف نيست .



جعفري از همه عراقي ها خواست در ساخت عراق جديد مشاركت كنند و حتي كساني كه داراي پيشينه هاي سياسي در رژيم سابق و مواضع منفي بودند، خواست با بازنگري مواضع خود به روند سياسي بازگردند.



وي تاكيد كرد كه عراقي ها بايد بيش از هر زمان ديگري در ساخت عراق مشاركت كنند.