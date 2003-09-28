به دليل ضعف تبليغات و رسانه ها نسل جوان ما جنگ را باور ندارند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبر گزاري "مهر" سعيد صادقي عكاس مشهور جنگ بااعلام اين مطلب افزود:در ضمن جامعه را نبايد فردي ببينيم بلكه بايد نيمه ي پر ليوان را ببينيم ، متاسفانه مديران ما امروز درگير سياست شده اند و نگاه آنها به هر چيزي سياسي است و زاويه نگاهش فقط از روزنه سياست است . جامعه ماغم ها و شادي هاي مشترك خود را از دست داده است .

وي در پاسخ به اين سوال كه از مشكلات اصلي ما با نسل جديد و عدم آشنايي آن ها با خاطرات جنگ چيست و چگونه مي توان جنگ ودفاع جاويد خود را بهترين روش شكل به اين نسل منتقل كنيم تا به شكل ملموس تري با آن ارتباط بگيرند گفت: جامعه پر طراوت و جوان ما نمي تواند شعاري بودن را بپذيرد .

وي با بيان اين مطلب كه بي توجهي و بي علاقه گي در ارايه آثار جنگ و دفاع مقدس در تمامي سطوح جامعه نمايان است گفت: اين آثار در برخي موارد آنقدر سطحي به نگارش در آمده اند كه براي مخاطب تهوع آور است.

در دنيا نگاه عكاس جنگ، به جنگ متاسفانه ريشه اي نيست و لايه هاي زيرين جنگ در عكس هاي آنها پيدا نيست و كساني كه چنين نگاهي دارند انگشت شمارند. حتي آثار برخي از عكاسان عراقي و اروپايي را ديدم كه نگاه آنها نيز بسيار سطحي به جنگ بود ولي عكاسان جنگ ما اينگونه نبودند

صادقي با اشاره به دو انگيزه ي عكاسان جنگ يعني اعتقاد و انگيزه ي ديني و هويت ملي و به رهبري امام (ره)كه پيوند ديني با وي تصريح كرد : به هر روي جنگ و دفاع مقدس از مسايل جدي كشور ما بوده است و هميشه بايد با جاودانه نگه داشتن آن ايثا رگريها و فداكاريها و ... ياد و خاطره آن مقاومت 8 ساله را زنده نگه داشت و اين تاكيد را مي كنم كه بايد ما به اين دفاع 8 ساله يك نگاه ديني و اعتقادي داشته باشيم.