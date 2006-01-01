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۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

نماينده تبريز در يك تذكر آيين نامه اي:

پرونده متخلفان فروش سوالات كنكور در پيچ و خم دستگاه قضايي مانده است

پرونده متخلفان فروش سوالات كنكور در پيچ و خم دستگاه قضايي مانده است

ميرتاج الديني نماينده تبريز گفت: بحث رسيدگي به تخلفات فروش سوالات كنكور چندي پيش در مجلس مطرح شد و مراحلي از آن پيش رفت، اما همچنان در پيچ و خم دستگاه قضايي اين پرونده مانده و مراحل رسيدگي به آن طي نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سيد محمد رضا مير تاج الديني در جلسه علني امروز مجلس در يك تذكر آيين نامه اي گفت: تاخير در ارائه گزارش بررسي اين تخلف، باعث دامن زدن رسانه ها به آن شد و شايعاتي در اين خصوص در جامعه بوجود آمد.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: برخي رسانه ها نوشته اند كه اعلام اسامي كساني كه سوالات كنكور را به فروش رسانده  اند و رسيدگي به پرونده تخلفات كنكور باز هم در مجلس به تاخير افتاد كه اين به شأن و جايگاه مجلس لطمه وارد مي كند.

عضوشوراي مركزي اصولگرايان مجلس كه مي خواست در پاسخ به نطق پيش از دستور اكبر اعلمي ديگرنماينده مجلس مطالبي را بگويد با مخالفت حداد عادل روبرو شد.

حداد عادل خطاب به ميرتاج الديني گفت: تذكرات آيين نامه اي اكنون در مجلس خيلي حساب و كتاب ندارد و بگذاريد در يك نطق پيش از دستور مطلب خود را عنوان كنيد و به تذكر اول خود قناعت كنيد.

وي تاكيد كرد: نمي توان تذكرات را به مباحث نطق پيش از دستور صرف كرد.

کد مطلب 272493

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