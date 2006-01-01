سياستهاي جديد در قبال معلمان ديني ارائه شده اند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، شوراي اديان اسلامي سنگاپور برنامه جديدي تنظيم كرده است تا هيئتي متشكل از رهبران ديني معروف و سرشناس اين كشور به معلمان دين اسلام قبل از سخنراني در مساجد، مراكز اسلامي و مدارس ديني آموزش دهند.

اين هيئت به كار معلمان دين اسلام در مساجد، مراكز اسلامي و مدارس ديني نظارت داشته و فعاليت آنها را قبل از سخنراني هماهنگ مي كند.

به گزارش خبرگزاري نسيج، طي اين برنامه معلماني كه به آنها لقب استاد را داداند، بايد امتحان مراحل مختلف را سپري كنند و پس از گذراندن كلاسهاي آموزشي و كسب صلاحيت و شايستگي مي توانند در مراكز اسلامي و در مدارس ديني سخنرانيهاي منظمي انجام دهند.

گزارشهاي روزنامه هاي اين كشور حاكي از آن است كه به دنبال تنظيم اين برنامه جديد، آموزش به اين معلمان در آوريل سال 2006 ( فرودين ماه سال جاري) آغاز مي شود.

در گزارشهاي رسيده اعلام شده است به 1400 استادي كه اطلاعات و معلومات محدودي دارند ولي در تدريس و آموزش و تبليغ دين اسلام خبره و مسلط بوده و داراي اعتماد به نفسي قوي هستند، آموزش داده مي شود.

زين العابدين ابراهيم سخنگوي شوراي اديان اسلامي سنگاپور در بزرگترين تجمع مسلمانان اين كشورگفت: سال گذشته اسامي همه معلماني را كه در مراكز ديني به ارشاد و وعظ مشغول بودند ثبت كرده ايم تا با شروع آوريل آينده به منظور تسلط بيشتر آنها بر مباحث ديني و بالابردن سطح معلوماتشان، آنها را آموزش دهيم تا بتوانند در آينده اي نزديك در مراكز اسلامي سخنراني كنند.

زين العابدين ابراهيم تصريح كرد: علاوه بر آنهايي كه در كلاسهاي ارشاد ثبت نام كرده اند پس از اتمام مراحل آموزشي آنها، كساني كه از سوي شوراي اديان اسلامي اجازه تدريس در مساجد، مدارس ديني و مراكز اسلامي را دارند مي توانند به ارشاد و وعظ بپردازند.

اين سخنگو اظهار داشت: اين كلاسهاي آموزشي فرصت مناسبي به منظور پيشرفت، رشد و ترقي ديگر رهبران ديني است تا دومين هيئت با رياست شيخ سيد عيسي سمايت مفتي سنگاپور بر كار آنها نظارت و كنترل داشته باشد.