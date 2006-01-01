سريالهاي خارجي بر فرهنگ خانواده هاي ايراني تاثير نمي گذارند/ تلويزيون نبايد فقط سريال هاي پليسي و جنايي پخش كند

يوناتن بنت كليا ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" درپاسخ به اين سوال كه با توجه به رواج روز افزون سريال‌هاي خارجي با محوريت زنان، آيا اين اتفاق برنامه‌ريزي شده و هدفمند است يا به طور تصادفي پيش آمده، گفت : "به نظرم خريد فيلم ها يا سريال هاي خارجي تصادفي نيست و خريدهاي آثار خارجي سيما بنا به درخواست و ديدگاه هاي مردم انجام مي پذيرد. هر چه صدا و سيما بتواند آثار خارجي متنوعي پخش كند، گرايش مردم به سوي ماهواره كمتر مي شود و مردم نيز استقبال بيشتري خواهند كرد. البته تا كنون كميسيون فرهنگي نشست هاي مختلفي با اصحاب صدا و سيما داشته است كه سريال ها مطابق با اعتقاد و اصول جامعه ايران باشد و تاكنون نيز مسوولان سيما سعي كردند برنامه هايي را انتخاب و پخش كنند كه مناسب با فرهنگ ما باشد."

وي در ادامه افزود: "البته سريال هايي كه با محور زنان پخش مي شود، فقط نشان دهنده بانوان فعال كشورهاي غربي نيست، چرا كه بانوان ما هم در خيلي از پست ها موفق هستند، حتي در خيلي از مسووليت هايي كه برعهده مي گيرند، به خوبي انجام مي دهند، البته زنان ايران در كنار فعاليت هاي اجتماعي شان، وظيفه مادر و همسر نمونه بودن را فراموش نمي كنند و به نحو مطلوبي انجام مي دهند و رواج روز افزون سريال هاي خارجي با محور زن تاثيري بر رفتارها و وظايف زنان كشور ما نمي گذارد و بعيد مي دانم كه از ميان پخش حتي صد سريال كه زنان در قالب قهرمانان قصه باشند، تاثيري بر مخاطب ما بگذارد و زنان ايراني اصالت خود را به فراموشي بسپارند. اگر چه نقش خانواده در غرب كم رنگ است، ولي تاثيري بر مخاطب ما نمي گذارد، چون اعتقادات قوي تري دارند."

عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطر نشان كرد: " من معتقدم كه بايد سريال هاي خارجي متنوعي از تلويزيون پخش شوند، چه آثاري كه در آن نقش خانواده و زندگي سالم پررنگ است و چه آثاري كه نقش نا بسامان خانواده ها و زندگي ناسالم محور قصه است. نه اينكه فقط به پخش سريال هاي پليسي و جنايي گرايش داشته باشد. ما با نشان دادن فيلم ها و سريالهاي مختلف، مي توانيم اين امكان را به نسل جوان بدهيم كه خودشان دست به تمييز بزنند و خودشان با مقايسه كردن و ديدن اين دو زندگي به نتيجه مطلوب برسند، نه اين كه حس كنند اين ما هستيم كه راه را به آنها نشان مي دهيم. به عنوان نمونه، اگرهميشه بچه ها را از رفتن جلوي سماور بترسانيم، ممكن است زماني كه ما نباشيم، اين كار را انجام دهد. بنابراين آنها بايد انتخاب كننده راه زندگي شان باشد. در كل، صدا و سيما هم تا اندازه اي توانسته به اين وظيفه خود عمل كند."

وي درباره اين كه به نظر شما بهتر نيست صدا وسيما آثار كشورهاي آسيايي را خريداري كند كه به فرهنگ ما نزديك تر است؟ گفت: " در حال حاضر، ماهواره و اينترنت در دسترس همه قرار دارد و مردم با زدن يك دگمه، دنيا را در دسترس خود قرار مي دهند. بنابراين ما بايد آثار مختلفي، چه از كشورهاي آسيايي و چه از كشورهاي اروپايي پخش كنيم. در واقع بايد فرهنگ هاي مختلف دنيا را نشان دهيم تا نسل جوان ما نسبت به اين مسائل به آگاهي برسند، چرا كه براي پيشبرد زندگي شان موثر است.