مردم تا زمان تشكيل دولت رسمي درعراق، به عتبات عاليات سفر نكنند

علي اصغر احمدي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به مشكلاتي كه به لحاظ امنيتي براي زائران عتبات عاليات درعراق وجود دارد دولت ايران تصميم گرفت تا زمان تشكيل حكومت ودولت مركزي ومستقل درعراق زائران ايراني را به آنجااعزام نكند.

وي درادامه افزود: با توجه به اينكه ايرانيان درچند ماهه اخير براي رفتن به عتبات به صورت غيرقانوني از مرز واز مناطق مين گزاري شده عبور مي كردند وهمچنين مشكلات ديگري نيز مانند سوءاستفاده افراد سود جو باعث مرگ بسياري از هموطنان ما شد برهمين اساس برخي از شركتهاي مسافرتي وابسته به سازمان حج با شركت‌هاي عراقي وارد مذاكره شدند وقراراست زائران ايراني بتوانند ازمسيرهايي كه ميدان مين وجود ندارد وارد عراق شوند

معاون امنيتي انتظامي وزير كشورتاكيد كرد: فردا اولين گروه زائران به عتبات عاليات سفر خواهند كرد ولي به دليل وجود نيروهاي آمريكايي وعدم امنيت درآنجا به مردم توصيه مي كنم تا برقراري كامل امنيت وشرايط مساعد به عراق سفر نكنند.

لازم به ذكر است درهمين زمينه صمد شفيعي عضو انجمن صنفي زيارتي ايران درباره اعزام اولين گروه زائران به عتبات عاليات گفت: از سوي سازمان حج براي اعزام زائران به هيچ يك ازآژانسها وهمچنين انجمنهاي صنفي زيارتي چيزي گفته نشده است واين انجمنها معترض هستند