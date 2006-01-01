محمد هادي منبتي، مديرعامل موسسه ناجي هنر، درباره تصميم اخير رييس سازمان صدا و سيما، مبني بر جلوگيري از توليد فيلم سينمايي توسط تلويزيون در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب گفت: سينماي ما بايد از رشد برخوردار باشد و به محض اينكه يك دست حمايتي از پشتش برداشته مي شود، دچار مشكل نشود. سينماي ما بايد به اندازه اي پر رونق باشد كه بتواند از خودش حمايت كند. البته من بعيد مي دانم كه سازمان صدا و سيما براي هميشه از توليد فيلم سينمايي دست بردارد. چون زماني كه ضرغامي به عنوان معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيما فعاليت مي كرد به عرصه توليد فيلم هاي سينمايي - ويديويي در تلويزيون رونق بخشيد و از آن حمايت كرد. به نظر مي رسد اين تصميم هم به خاطر مشكلات بودجه اي باشد كه در حال حاضر گريبانگير سازمان صدا و سيما شده است.

مدير گروه فيلم و سريال شبكه تهران، در پاسخ به اينكه سازمان صدا و سيما در حال حاضر به عنوان يكي از تهيه كنندگان اصلي فيلم هاي ارزشي و عرصه دفاع مقدس مطرح است و جلوگيري از ادامه توليد فيلم سينمايي در اين سازمان به آثار اين عرصه لطمه خواهد زد، خاطر نشان كرد: كاملا" طبيعي است كه خودداري سازمان صدا و سيما از توليد و حمايت فيلم هاي ارزشي، معناگرا و دفاع مقدس به اين عرصه لطمه خواهد زد. چون اين نوع آثار با حمايت هاي دولتي توليد مي شوند. در حال حاضر فيلم هاي تجاري راهشان را در عرصه سينماي كشور باز مي كنند و نياز به حمايت ندارند. در حالي كه فيلم هاي ارزشي و معناگرا با مشكل سرمايه گذار مواجه هستند.