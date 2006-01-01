هلال احمر توانايي اسكان اضطراري 2 درصد جمعيت كشور را دارد

دكتر محمد حسن قدسيان مقدم دبيركل جمعيت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ميزان 2 درصد تحت پوشش قرار دادن هلال احمر بر اساس استاندارد مصوب در كشور است اما در برخي موارد به علت كاهش تجهيزات امدادي اين ميزان ممكن است به يك تا 5/1 درصد نيز برسد.

وي اظهار داشت: منابع مالي جمعيت هلال احمر مشخص است ولي مانند ديگر دستگاههاي دولتي اعتبار مشخص دولتي ندارد. بنابراين در صورت بروز اتفاقاتي نظير زلزله بم تا حدي از امكانات جمعيت هلال احمر استفاده مي شود اما بيشترين اصل هزينه ها معمولا از محل كمكهاي مردمي با اعلام فراخوان هزينه مي شود.

دبيركل جمعيت هلال احمر با بيان اينكه هلال احمر كمك هاي بين المللي و موردي دولت را نيز به هنگام بروز حوادث غير مترقبه دريافت مي كند كه براي مردم آسيب ديده ناشي از اين حوادث هزينه مي شود ، گفت: وضعيت امكانات امدادي هلال احمر اين گونه نيست كه براي چند شهر امكانات لازم را تا پايان امداد رساني داشته باشد بلكه اغلب هفته نخست بروز حادثه، امداد رساني توسط اين جمعيت تحت پوشش قرار مي گيرد و همزمان با شروع امداد رساني از استمداد ملي و بين المللي نيز براي تجهيز مجدد انبارهاي جمعيت هلال احمر براي حوادث آينده استفاده مي شود.

وي گفت: هنوز هزينه مصرفي 24 ميليارد توماني امداد رساني آسيب ديدگان زلزله بم جبران نشده است چون پس از اين حادثه اتفاقات ديگري همچون زلزله زرند كرمان، سيل استان گلستان و زلزله پاكستان نيز اتفاق افتاد كه از سوي هلال احمر امداد رساني صورت گرفت. بنابراين دولت بايد در اين مورد براي تجهيز مجدد انبارهاي جمعيت هلال احمر همكاري كند تا هلال احمر بتواند پاسخگوي حوادث داخلي كشور باشد.