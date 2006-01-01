جدايي فرانچيچ در راستاي موفقيت تيم بود / باكادر فعلي ادامه مي دهيم

مسعود رضاييان درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: روزگذشته با فرانچيچ مذاكره كرديم و او گفت پول خود را تا پايان فصل مي خواهد ما هم گفتيم در صورتي حاضر به پرداخت اين وجه هستيم كه او در رده هاي پايه باشگاه به فعاليت بپردازد. بنابراين قرارشد اين مربي كروات بيايد تا حكم قطع همكاري خود را تحويل بگيرد كه هنوزبه باشگاه مراجعه نكرده است. من فكرمي كنم اوبخواهد ازباشگاه فولاد به فيفا شكايت كند كه البته ما هم توضيحاتي خواهيم داشت و فدراسيون بين المللي فوتبال درخصوص اين پرونده حكميت خواهد كرد.



مديرعامل فولاد درادامه تصريح كرد: ابتدا بايد ببينيم ازسال آينده بودجه اي براي فعاليت هاي ورزشي دراختيارخواهيم داشت يا خير. درواقع بايد بگويم مساله اصلي بودن يا نبودن است. چنانچه بتوانيم همچنان درسطح اول فوتبال به فعاليت خود ادامه دهيم دوست داريم با مربيان برزيلي كاركنيم. به هرحال تغييرذائقه براي هرفردي يا هرمجموعه اي لازم به نظر مي رسد. درواقع امسال هم چنين تصميمي داشتيم اما به دلايل شرايط مالي امكانپذير نشد .

رضاييان درپايان با ابرازرضايت ازعملكرد نيكوليچ و ويسي افزود: مربيان حال حاضر فولاد همچنان به كارخود ادامه خواهند داد و تغييري دركادرمربيان نخواهيم داشت. هدف ما در درجه اول موفقيت تيم فولاد است و جدايي فرانچيچ هم در راستاي همين طرزتفكر بوده است.

