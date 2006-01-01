طرح ايرانگردي در دانشگاه اميركبير اجرا مي شود // محتواي مراسم مذهبي دانشگاه اميركبير تقويت مي شود

مهندس "رضا فاطمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه هاي فعاليت هاي فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه اميركبير افزود: ستاد اجرايي اين مجموعه به عنوان بازوهاي اجرايي و متشكل از ستاد اردو، مراسم، تربيت بدني، تبليغات و سمعي بصري است. بخش شوراي فرهنگي مجموعه نيز از 15مسئول فرهنگي خوابگاه به عنوان نهاد تصميم گيرنده و مغز اجرايي تشكيل شده است.

مسئول امور فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اميركبير ضمن اشاره به برنامه هاي فرهنگي خوابگاه ها اضافه كرد: مراسم دهه محرم، جشن هاي ملي و ... هر ساله در خوابگاه ها اجرا شود اما هدف از اجراي اين برنامه ها تقويت محتواي مراسم مذهبي و ملي در دانشگاه است.

وي افزود: اجراي مراسم در دانشگاه با محيط خارج از دانشگاه بايد متفاوت باشد و ما سعي مي كنيم اجراي مراسم را با جنبه آموزشي انجام دهيم.

"فاطمي" تاكيد كرد: مديريت دانشجويي در مجموعه فعاليت هاي فرهنگي امور خوابگاه ها وجه تمايز دانشگاه صنعتي اميركبير با ديگر دانشگاه هاست.