۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۰۹

مسئول امور فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه اميركبير در گفتگو با "مهر" :

طرح ايرانگردي در دانشگاه اميركبير اجرا مي شود // محتواي مراسم مذهبي دانشگاه اميركبير تقويت مي شود

طرح ايرانگردي در امور فرهنگي خوابگاه دانشگاه اميركبير اجرا مي شود. طبق اين طرح دانشجويان خوابگاهي در اردوهاي بلند مدت به شهرهاي مختلف سفر مي كنند. زمان دقيق اين اردوها را با توجه به زمان امتحانات دانشجويي متغير است.

مهندس "رضا فاطمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه هاي فعاليت هاي فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه اميركبير افزود: ستاد اجرايي اين مجموعه به عنوان بازوهاي اجرايي و متشكل از ستاد اردو، مراسم، تربيت بدني، تبليغات و سمعي بصري است. بخش شوراي فرهنگي مجموعه نيز از 15مسئول فرهنگي خوابگاه به عنوان نهاد تصميم گيرنده و مغز اجرايي تشكيل شده است.

مسئول امور فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اميركبير ضمن اشاره به برنامه هاي فرهنگي خوابگاه ها اضافه كرد: مراسم دهه محرم، جشن هاي ملي و ... هر ساله در خوابگاه ها اجرا شود اما هدف از اجراي اين برنامه ها تقويت محتواي مراسم مذهبي و ملي در دانشگاه است.

وي افزود: اجراي مراسم در دانشگاه با محيط خارج از دانشگاه بايد متفاوت باشد و ما سعي مي كنيم اجراي مراسم را با جنبه آموزشي انجام دهيم.

"فاطمي" تاكيد كرد: مديريت دانشجويي در مجموعه فعاليت هاي فرهنگي امور خوابگاه ها وجه تمايز دانشگاه صنعتي اميركبير با ديگر دانشگاه هاست.

