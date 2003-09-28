چون پول نداريم محكوم به سقوطيم

غلامحسين پيرواني سرمربي فجر سپاسي بابيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: امروز شرايط به گونه اي است كه تنها تيم هايي كه مي توانند هزينه هاي سنگين تيمداري درليگ را تامين كنند محكوم به بقاء هستند وتيمهايي كه ازبنيه مالي مناسبي برخوردار نيستند كاردشواري براي ماندن درليگ دارند.

وي افزود: ماامسال بخاطرنداشتن بودجه كافي نتوانستيم نفرات فصل قبل را حفظ كنيم وحتي اين روزها نيززمزمه جدايي چند بازيكن ديگرمانيز شنيده مي شود وبا امكاناتي كه دراختيار باشگاه فجر است، چاره اي جزانتقال آنها نداريم. ضمن اينكه هميشه اعتماد داشتم بازيكن زماني كه دلش با يك تيم نباشد نمي تواند به طوركامل درخدمت تيمش باشد.

سرمربي فجرسپاسي درباره نتايج ضعيف اين تيم در شروع فصل گفت: ما سه بازي اول ليگ را به سه تيم بالاي جدولي باختيم آنها درشرايطي كه نيمي ازبازيكنان اصلي مان راازدست داده بوديم. با اين وجود من ازعملكرد تيم با توجه به بضاعتي كه داريم راضي هستم ومعتقدم فجرروند روبه رشدي راطي مي كند.

پيرواني درادامه با اشاره به ديدارروزسه شنبه باپگاه گيلان تاكيد كرد: ماتمرينات منظمي را پشت سرگذاشتيم وبعدازاولين پيروزي كه مقابل ابومسلم بدست آوريم درشرايط روحي ايده آلي قرار داريم، با اين وجود بازي درشهررشت ومقابل 25 هزار تماشاگرخانگي پگاه كار آساني نيست واميدوارم بچه ها ازموقعيتهايي كه بدست مي آورند بهتر ازحريف استفاده كنند.