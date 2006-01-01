انتصابات جديد در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس اين احكام ، طه هاشمي به عنوان معاون رئيس و رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري و محمد شريف ملك زاده به سمت معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منصوب شدند.

براساس اين گزارش ، پيش از اين سيد محمد بهشتي معاون رئيس سازمان و رياست پژوهشگاه ، علي هاشمي نيز معاون گردشگري و همچنين طه هاشمي معاون امور بين الملل حقوقي و مجلسي اين سازمان بود.

يادآور مي شود ، محمد شريف ملك زاده دانش آموخته رشته مديريت در مقطع دكترا است . وي استادياري ، عضو هيات علمي و مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ، دبيري ستاد تعميق و گسترش اسلام اين دانشگاه ، مديركلي اتباع بيگانه و ايرانيان خارج از كشور قوه قضاييه ، مشاور معاونت امور بين اللمل اين قوه و قائم مقام و مشاور معاون اداري مالي وزارت امور خارجه را در كارنامه كاري خود دارد .

همچنين ملك زاده داراي چندين تاليف در زمينه هاي مختلف مديريتي از جمله تاليف كتاب مديريت مشاركتي است كه در اكثر دانشگاههاي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

بنابرهمين گزارش ، در تغييرات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سه مديركل استاني نيز منصوب شدند.

بر اساس احكام صادره از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، قدرت الله تاج بخش ، حسين عباس زاده و مسعود علويان صدر به ترتيب به سمت مديران كل استانهاي كهكيلويه و بويراحمد ، خراسان جنوبي و اردبيل منصوب شدند.