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۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

روش جديدي براي تصويربرداري از رگ هاي قلبي ابداع شد

محققان آلماني روش جديدي براي تصويربرداري از رگ هاي قلب اختراع كرده اند كه از عوارض كمتري نسبت به روش هاي ديگر برخوردار است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، محققان دانشگاه Aachen آلمان معتقدند اين روش، كيفيت تشخيص و درمان را براي آن دسته از بيماراني كه تحت جراحي قلب قرار مي گيرند، افزايش مي دهد.

اين روش با آنژيوگرافي MDCT برابري مي كند و جايگزين مطمئني براي آنژيوگرافي هاي معمول قلبي به شمار مي رود.

در اين روش آنژيوگرافي وضعيت رگ هاي قلبي قبل از استفاده از دستگاه تنظيم كننده قلب ارزيابي مي شود.

آنژيوگرافي MDCT روشي است كه كيفيت تشخيص و درمان را در بيماران قبل از انجام جراحي قلب افزايش مي دهد.

از آنجا كه رگ هاي قلبي از نظر قطر دهانه، تعداد و مسير جريان خون با هم فرق دارند، دستيابي به اطلاعات جزئي از آناتومي بدن بيماران، پزشكان را در طراحي بهينه روش هاي مناسب با درمان ياري مي رساند.

کد مطلب 272636

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