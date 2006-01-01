۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۴

پرامتياز ترين كشتي گيران ليگ برتر كشتي آزاد معرفي شدند

با پايان رقابت هاي هفته پنجم دور برگشت از رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد باشگاههاي كشور در بررسي آماري ، پرامتياز ترين كشتي گيران شركت كننده دراين رقابت ها معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" اسامي اين كشتي گيران به شرح زير است:

1- جواد داداشي (50 كيلو گرم، پيام ارتباطات ساري ) 50 امتياز

2- رضا يزداني (84 كيلوگرم ، جويبار لوله جويبار ) 47 امتياز

3- عباس دباغي (50 كيلو گرم،  جويبار لوله) امتياز44

4- محمد رضايي (55 كيلو گرم ، نفت تهران) 41امتياز

5-وحيد جلالي (50 كيلو گرم ، پاس تهران) 38 امتياز

6- ايربك فارنيف (66 كيلو گرم ، جوانان مازندران ) 37 امتياز
6- عباس رنجبر(66 كيلو گرم ، جويبار لوله) 37 امتياز

7-ميثم مصطفي جوكار(74 كيلو گرم ، نيروي زميني ارتش) 36 امتياز

8- مجتبي عليجان زاده (55 كيلو گرم ، جوانان مازندران) 35 امتياز

9- سعيد واگذاري(74 كيلو گرم ، جويبار لوله) 33 امتياز

10- بيژن كردي (50 كيلو گرم ، نفت تهران) 32 امتياز
10- هادي پورعليجان (120 كيلو گرم ، جويبار لوله) امتياز 32

11-جعفر قاسمي (66 كيلو گرم ، جوانان مازندران) 29 امتياز
11- ابوالقاسم تركمان (66 كيلو گرم ، نيروي زميني ارتش) 29 امتياز

12- بيژن اكبر زاده (50 كيلو گرم ، جويبار لوله) 27 امتياز

13- سياوش گودرزي (66 كيلو گرم ، هيات كشتي اصفهان)26 امتياز
13- صادق گودرزي(74 كيلو گرم ، هيات كشتي اصفهان) 26 امتياز
13- عليرضا سليماني (96 كيلو گرم ، تامين اجتماعي) 26 امتياز

14- سعيد احمدي(60 كيلو گرم ، جوانان مازندران) 25 امتياز
14- محمد حسني(55 كيلو گرم، جويبار لوله) 25 امتياز
14- ياسر قرباني (96 كيلو گرم ، جويبار لوله) 25 امتياز

15- مهدي قربان نژاد (50 كيلو گرم ، تامين اجتماعي) 24 امتياز
15- واسيلي فدروشن (60 كيلو گرم ، راه آهن خراسان) 24 امتياز
15- امير بند سازي (50 كيلو گرم ، راه آهن خراسان) 24 امتياز
15- تقي داداشي (55 كيلو گرم ، پيام ارتباطات ساري ) 24 امتياز

