"206 آريان"گواهينامه معتبر اتحاديه اروپا را به دست آورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ايران خودرو ، منوچهر منطقي با اعلام اين خبر افزود: ايران خودرو با كسب اين گواهينامه به علاوه ساير تاييديه هاي معتبر براي محصول جديد خود ، امكان حضور در كليه بازارهاي جهاني از جمله همه كشورهاي اروپايي را به دست آورد.

وي تصريح كرد: اين خودرو خوشبختانه همه آزمايشهاي دشوار براي كسب گواهي تاييد نوع محصول اتحاديه اروپا ( Europian Type Approval) را با موفقيت پشت سر گذاشت كه اين تاييديه ها در همه كشورهاي جهان معتبر است و اكنون صدور و شماره گذاري آن در بازارهاي مزبور امكان پذير است.

خودروي 206 اس . دي ، موسوم به آريان ، كه ايده آن از سوي متخصصان و كارشناسان ايران خودرو ارائه و با همكاري شركت پژو در ايران طراحي و توليد شده، به زودي به بازار عرضه خواهد شد.