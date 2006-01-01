۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۶

مدير عامل ايران خودرو:

"206 آريان"گواهينامه معتبر اتحاديه اروپا را به دست آورد

مسير صادرات خودروي 206 اس - دي ( 206 آريان ) به بازارهاي جهاني با كسب گواهينامه معتبر اتحاديه اروپا هموار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ايران خودرو ، منوچهر منطقي با اعلام اين خبر افزود: ايران خودرو با كسب اين گواهينامه به علاوه ساير تاييديه هاي معتبر  براي محصول جديد خود ، امكان حضور در كليه بازارهاي جهاني از جمله همه كشورهاي اروپايي را به دست آورد.

وي تصريح كرد: اين خودرو خوشبختانه همه آزمايشهاي دشوار براي كسب گواهي  تاييد نوع محصول اتحاديه اروپا ( Europian Type  Approval) را با موفقيت پشت سر گذاشت كه اين تاييديه ها در همه كشورهاي جهان معتبر است و اكنون صدور و شماره گذاري آن در بازارهاي مزبور امكان پذير است.

خودروي 206 اس . دي  ، موسوم به آريان ، كه ايده آن از سوي متخصصان و كارشناسان ايران خودرو ارائه و با همكاري شركت پژو در ايران طراحي و توليد شده، به زودي به بازار عرضه خواهد شد.

