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۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۴۴

عطار زاده در گفت و گو با "مهر":

احمدي نژاد اعتقادي به شيوه هاي مرسوم حزبي در اداره كشور ندارد

احمدي نژاد اعتقادي به شيوه هاي مرسوم حزبي در اداره كشور ندارد

شكرالله عطارزاده نماينده بوشهر گفت: تجربه تلخ حزب مشاركت در زمان خاتمي نشان داد كه اگر دولت حول محور يك حزب خاص تشكيل شود، عملا بخش عمده اي از جمعيت كشور را به دليل ناهماهنگي با مرام حزبي خود، رها مي كند.

شكرالله عطار زاده، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص اخباري پيرامون هماهنگي و متشكل شدن ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد به منظور حمايت از رئيس جمهور و شركت فعال در انتخابات آتي، گفت:  احمدي نژاد بعد از پيروزي در انتخابات، در اولين ملاقاتش با اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود ، خطاب به آنها گفت كه عمر ستادهاي انتخاباتي همين الان تمام شد.

نماينده بوشهر ادامه داد: اما اكنون در برخي شهرستانها شاهديم كه اين ستادها هنوز فعال هستند و بعضا  به دخالت در امور مي پردازند و در قالب N.G.O به چانه زني در قدرت و ...هم مي پردازند .

عطارزاده با  "نامطلوب" خواندن  اين پديده گفت:  مي دانم كه احمدي نژاد هم از اين وضعيت راضي نيست.

وي از رئيس جمهور خواست به اين طيف از هوادارنش تذكر بدهد.

کد مطلب 272659

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