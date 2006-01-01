احمدي نژاد اعتقادي به شيوه هاي مرسوم حزبي در اداره كشور ندارد

شكرالله عطار زاده، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص اخباري پيرامون هماهنگي و متشكل شدن ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد به منظور حمايت از رئيس جمهور و شركت فعال در انتخابات آتي، گفت: احمدي نژاد بعد از پيروزي در انتخابات، در اولين ملاقاتش با اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود ، خطاب به آنها گفت كه عمر ستادهاي انتخاباتي همين الان تمام شد.

نماينده بوشهر ادامه داد: اما اكنون در برخي شهرستانها شاهديم كه اين ستادها هنوز فعال هستند و بعضا به دخالت در امور مي پردازند و در قالب N.G.O به چانه زني در قدرت و ...هم مي پردازند .

عطارزاده با "نامطلوب" خواندن اين پديده گفت: مي دانم كه احمدي نژاد هم از اين وضعيت راضي نيست.

وي از رئيس جمهور خواست به اين طيف از هوادارنش تذكر بدهد.