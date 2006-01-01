كيفيت هواي تهران در شرايط سالم قرار دارد

دكتر محمد علي پيراسته دبير مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اعلام آخرين وضعيت آلودگي هواي تهران گفت: بر اساس داده هاي به دست آمده ، امروزشاخص مونوكسيد كربن در هواي تهران كاسته و در مقابل بر ميزان آلايندههاي ذرات معلق افزوده شده است. اما با اين وجود هواي تهران در مجموع در شرايط سالم قرار دارد.

همچنين بر اساس گزارش كارشناس سازمان هواشناسي كشور، هواي اكثر نقاط كشور از جمله تهران تا پايان هفته صاف تا كمي ابري اما بدون باران، خواهد بود.

پروين مرادمند افزود :هواي امروز تهران به حداكثر9 درجه و حداقل 1 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده كه نسبت به ديروز يك درجه افزايش داشته است كه اين افزايش دما همچنان تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.

وي گفت : بر اساس نقشه هاي هواشناسي از سه شنبه ، در استانهاي چهار محال بختياري ، ايلام وكرمانشاه شاهد افزايش ابر همراه با بارش باران خواهيم بود.

همچنين به گفته سرهنگ خارق رئيس اداره راههاي كشور ، در حال حاضر هيچ يك از راههاي بين شهري كشور بر اثر شرايط جوي و ريزش برف بسته نيست.