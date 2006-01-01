شكايت رئيس سابق اطلاعات و امنيتي نيروهاي سوري در لبنان از عبدالحليم خدام

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف ، منابع سوري نزديك به رستم غزاله اعلام كردند وي درنظر دارد از عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه شكايت كند.

خدام درمصاحبه اي كه با شبكه تلويزيوني العربيه انجام داد، غزاله را به عنوان جنايتكار معرفي كرد و وي را به سرقت 35 ميليون دلاري نيزمتهم كرد .



خدام درادامه افزود: "غزاله طوري رفتار مي كرد كه گويي در لبنان حاكميت مطلق دارد و از رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و نبيه بري رئيس پارلمان اين كشور ، وليد جنبلاط رئيس حزب سوسياليست ترقي خواه و حتي از برخي طرفداران سوريه مانند فرنژيه و ميقاتي نيز بدگويي كرد."

غزاله رياست دستگاه هاي امنيتي و مخابراتي نيروهاي سوري را آن زمان كه در لبنان حضور داشتند، برعهده داشت.

معاون سابق رئيس جمهوري سوريه گفته بود كه از اسد خواست تا گردن غزاله را به علت اينكه رهبران لبنان را مورد حمله قرارداده ، به طوري كه با سوريه و به ويژه شخص بشار اسد در اين زمينه بدرفتاري شده است ، قطع كند.

غزاله رئيس دستگاه امنيتي و اطلاعاتي نيروهاي سوري درلبنان بود كه از سوي تيم تحقيقات بين المللي به همراه 5 تن ديگر متهم شناخته شدند دروين پايتخت اتريش مورد بازجويي قرارگرفتند.