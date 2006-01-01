۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما ؛

لاريجاني امشب ديپلماسي هسته اي ايران را تشريح مي كند

دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران امشب در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما به تشريح رويكردها و سياست هاي اين شورا همچنين ديپلماسي هسته اي كشور خواهد پرداخت .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكترعلي لاريجاني در اين برنامه همچنين در خصوص مواضع ايران در گفتگو با اروپا همچنين پيشنهاد روسيه براي غني سازي مشترك سخن خواهد گفت .

 

