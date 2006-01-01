مسابقات كشوري پينگ پنگ جام شهدا شهرداري درمشهد پايان يافت

به گزارش خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد اين مسابقات باحضور 13تيم با قهرماني تيم تهران به پايان رسيد كه تيمهاي خوزستان مقام دوم و آذربايجان شرقي و خراسان رضوي مشتركا به مقام سوم تيمي اين رقابتها دست يافتند.

دراين گزارش آمده است : دررده انفرادي سنين 40 تا 50سال شهريارنامورازآذربايجان شرقي مقام اول، داريوش ضد قامپور ازتهران مقام دوم و مهرداد روحاني پوروعبدالميربخشنده ازخوزستان مشتركا سوم شدند.

اين گزارش مي افزايد: دررده سني 50 تا60سال مسعود غازي آذري ازمشهد مقام اول، رحيم يعقوبي ازآذربايجان شرقي مقام دوم و قربان علي زلفي ازخوزستان و علي اصغرعالمي از تهران مشتركا سوم شدند. همچنين دررده سني بالاي 60سال مسعود زنوزي ازتهران و اميرميرصادقي ازتهران اول و دوم شدند و علي جعفري و داوود ولزم ازتوابع تهران مشتركا سوم شدند. اين مسابقات با همكاري شركت جهان كارتوس و گچ رضا برگزارگرديد.

