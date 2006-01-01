پرونده آلودگي هوا دوباره به جريان افتاد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي رياض با بيان اين مطلب اظهار داشت: در مجلس ششم گزارش مبسوطي درباره پرونده آلودگي هواي تهران از كميسيون اصل نود در جلسه علني مجلس قرائت شد كه كارشناسي خوبي هم روي آن انجام شده بود ولي در پايان، گزارش مفتوحه اعلام شده بود.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: در مجلس هفتم نيز اين پرونده دوباره به جريان افتاده و در نامه اي به همه ادارات و سازمان هايي كه به نوعي درباره آلودگي هوا مسئوليت دارند، 15 روز مهلت داديم تا گزارش كاملي از نوع مشكلات اقدامات انجام شده پيشنهادات براي رفع اين مشكلات را ارائه دهند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون گزارش چند سازمان دريافت شده است، گفت: پس از بررسي پاسخ هاي دريافتي، گزارش كميسيون اصل نود را در صحن علني مجلس قرائت خواهيم كرد.

عضو كميسيون اصل نود مجلس همچنين از اعزام هياتي از اين كميسيون براي بازديد از تاسيسات يو سي اف اصفهان، صنايع دفاعي و نيز فولاد مباركه اصفهان به اين استان خبر داد.