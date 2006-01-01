به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين سالنامه كه به صورت ويژه و نفيس عرضه مي شود، شامل متن ها و گفتگوهاي آثار برگزيده اين هنرمند فقيد، عكس هاي منحصر بفرد صحنه و پشت صحنه فيلم ها و سريال هاي او، زندگي نامه و خاطرات به ياد ماندني وي به قلم خودش و تصاوير ويژه اي از دوران زندگي اش است.

در اين سالنامه همچنين شرح كاملي از چگونگي نمايش فيلم هايش شامل اولين نمايش هاي عمومي و ... وجود دارد. علاوه بر اين اطلاعات قابل توجهي از تلفن ها، آدرس ها و مشخصات مراكز سينمايي و دفاتر توليد فيلم ارايه شده است.

بنا به اين گزارش روابط عمومي موزه سينما، از عموم علاقه مندان دعوت نموده كه با توجه به محدوديت تيراژ اين سالنامه، سفارشات خود را به موزه سينما اعلام نمايند.