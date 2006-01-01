سفر هيئت دولت به استان ها را مثبت تلقي مي كنيم / پرونده استيضاح وزير دفاع همچنان باز است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نورالدين پيرموذن سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در خصوص سفرهاي استاني رئيس جمهور و انتقاداتي كه به آن وارد مي ‌شود، اظهار داشت: سفر رئيس جمهوري به استان ‌هاي محروم و آشنايي با مشكلات مردم را پديده اي مثبت و تعهد به پيمان ‌ها تلقي مي‌ كنيم.

پيرموذن در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" در مورد احتمال تشكيل حزبي توسط برخي هواداران رئيس جمهور گفت: تجربه نشان داده است ، احزابي كه ساخته و پرداخته دولت باشند، آخر و عاقبتي ندارند و عمر اين احزاب با شروع دولت آغاز و با اتمام دوره دولت، پايان مي يابد.

وي در ادامه با بيان اينكه تعهداتي كه در استانها بدون برنامه و مطالعه داده مي شود، نظام بودجه ريزي كشور را با مشكل مواجه مي سازد، خاطرنشان كرد: خالي شدن حساب ذخيره ارزي و منفي شدن موجودي اين صندوق يكي از نشانه هاي نامطلوب ايجاد تعهدات غير قابل پيش بيني است.

نماينده مردم اردبيل با اشاره به تفاوتهاي موجود در تخصيص اعتبار به استانهاي محروم توسط رئيس جمهور در سفرهاي استاني، اين اقدام را برخلاف شعار عدالت محوري احمدي نژاد دانست و ادامه داد: معلوم نيست رئيس جمهور بر چه مبنايي در يك استان محروم 350 ميليارد ريال و در استان ديگر 250 ميليارد ريال تعهد ايجاد مي كند و اين تعهدات بر اساس ضريب محروميت اتفاق نيفتاده است.

پيرموذن گفت: فرياد مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان بلند است كه آيا تعهدات رئيس جمهور مبني بر احداث راه آهن و لوله كشي گاز انجام خواهد شد يا خير؟

عضو كميسيون بهداشت و آموزش پزشكي افزود: سفرهاي استاني رئيس جمهور بيشتر احساساتي و پاسخگويي به نيازهاي تاريخي مردم استانها است و آرزوي ما اين است كه اين تعهدات عمل شود.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت بودجه و علم به نظام بودجه ريزي به نظر مي رسد پس از مدتي فرياد مجمع نمايندگان استانها مبني بر عدم تحقق اين پيمان ها، نقل روزانه مجلس خواهد بود.

پيرموذن در خصوص انتقادات صورت گرفته نسبت به عملكرد احمدي نژاد تاكيد كرد: فراكسيون اقليت براي ارزيابي عملكرد يكساله رئيس جمهور و كابينه او فرصت يكساله داده است، چرا كه ما نمي خواهيم عجولانه قضاوت كنيم.

پيرموذن نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي همچنين تاكيد كرد كه نطق پيش از دستور امروز اكبر اعلمي نماينده تبريز، حرفها و ديدگاه هاي شخصي وي بود و با فراكسيون اقليت هماهنگي نشده بود.

اين عضو فراكسيون اقليت در خصوص طرح استيضاح وزير دفاع نيز گفت: فرياد ما براي استيضاح وزير دفاع پاسخگويي به كشوري بود كه عزادار بود و طرح اين استيضاح باعث شد كه اهرم هاي نظارتي مجلس به شكل تذكر، سوال و تحقيق و تفحص فعال شود.

پيرموذن تصريح كرد: ما معتقديم كه مجموعه مديريتي حاكم بر كشور چون در اكثر انتخابات نگاه محدود و خوبي دارند و تقريبا همه اصلاح طلبان از پيكره اجرايي كشور كنار گذاشته شده اند و كل قدرت دست يك نگاه و سليقه است، اميدي براي حل مشكلات و چالش هاي سياسي كشور وجود ندارد، اما نمي خواهيم بهانه دست ديگران دهيم و منتظر مي مانيم و پس از يكسال درباره عملكرد دولت قضاوت خواهيم كرد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه اين گفت وگو گفت: امضاء كنندگان استيضاح امضاي خود را پس نگرفته اند و فكر مي كنم همزمان با چهلمين روز شهادت اين عزيزان استيضاح در صحن علني مطرح مي شود.

وي گفت: آقاي حداد عادل طرح استيضاح را وتو كردند كه اين در تاريخ پارلمان يك بدعت بود چون آيين نامه داخلي مجلس چنين اجازه اي را به هيات رئيسه نداده است.

پيرموذن در پايان تصريح كرد: پرونده استيضاح مفتوح است و ما منتظر گزارش نهايي كميته 29 نفره هستيم و بر اساس آن استيضاح را پيگيري خواهيم كرد.