ايران موضوع اصلي ديدار من با مقامات ژاپن بود // نبايد ارجاع پرونده به شوراي امنيت را به تاخير بيندازيم//در ژاپن نسبت به تهديد ايران مانند ما اهميتي قائل نيستند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه اسرائيلي هاآرتص، "مالكولم هوئن لين" در پاسخ به سؤالي در اين مورد كه در ديدار خود از ژاپن آيا به موضوع ايران هم پرداخته شد؛ گفت: من در ديدار خود با "جونيچيرو كويزومي" نخست وزير و "آسو" وزير امور خارجه و ديگر مقامات ژاپن بحث درباره ايران را يكي از اصلي ترين موضوعات مطرح كردم.

وي درادامه سخنانش افزود : من براين باورم كه ژاپن به چند دليل نقش ويژه اي دراين مورد دارد؛ اين كشور تجارت قابل ملاحظه با ايران دارد و يكي ازشركاي عمده تهران است كه از بزرگترين صادركنندگان نفت بشمارمي رود.همچنين ژاپن رهبري اخلاقي درخصوص مبارزه با تكثير سلاحهاي هسته اي دارد و شكست در جلوگيري از پيشرفت سريع ايران به سوي تكميل توليد چرخه سوخت براي توليد تسليحات هسته اي، اقتدار و مسئوليت آژانس بين المللي انرژي اتمي را از بين خواهد برود و شايد بطور كامل تلاشها براي ممانعت ازتكثيرسلاحهاي هسته اي را با شكست رو به رو سازد و ژاپن نمي خواهد تا مسابقه هسته اي را در منطقه شاهد باشد.

وي در ادامه از كره شمالي به عنوان تهيه كننده مواد هسته اي براي ايران ياد كرد و گفت كه اكنون ايران مدلي براي كره شمالي خواهد بود.وي تاكيد كرد كه كره شمالي از طريق تلاشهاي پنهاني و فريبكاري توانست تا به اعتراضات صورت گرفته از سوي همسايگانش و كشورهاي غربي كه درباشگاه هسته اي هستند - گرچه خيلي دير- پاسخ بدهد. حقيقت اين است كه اين دستآورد، آنها را قادر مي كند تا اكنون اين تهديد را با بخشودگي از بين ببرند.

بوش با طرح محور شيطاني بر ايران تاثير فوق العاده اي برجاي گذاشت واميد و روحيه را بر انگيخت و زماني كه كالين پاول وزير امور خارجه سابق با اين مسئله به سردي برخورد كرد و اعلام كرد كه آمريكا وارد دعواهاي خانوادگي نخواهد شد ياس و نااميدي را دامن زد و من بر اين باورم كه بوش در باره ايران خوب عمل كرد اما دولت در راستاي انجام اين اعلاميه با قاطعيت برخورد نكرد.



اين عضولابي صهيونيستي بدون اينكه به موشكهاي اسرائيل در منطقه كه تهديد براي كشورهاي خارج از منطقه نيز به شمار مي رود اشاره داشته باشد گفت: اخيراً شاهد 18 موشك بالستيك با برد 1500 مايلي در تهران بوديم و اين موشكها تهديدي را فراهم مي آورد كه ژاپن نيز نمي تواند آن را ناديده بگيرد.

اين مشاورخاورميانه اي كاخ سفيد كه ازهمكاري توكيو با تهران درزمينه نفت ناخشنود است در تشريح بخش ديگري از اهداف سفرش تصريح نمود : در حالي كه برخي در ژاپن نسبت به تهديد ايران مانند ما اهميتي قائل نيستند اما من فكر مي كنم كه آنها قدردان اقدامات و پيشنهاداتي از جمله ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت خواهند بود كه مي تواند حتي سبب تحريم شود.

اين مقام صهيونيست كه نتوانست القائات خود را به مقامات توكيوديكته كند، درموضعي پيش دستانه ادعا كرد: من دريافتم كه مقامات(ژاپن) به نقشي كه ايران ازطريق عروسك خيمه شب بازي خود يعني دولت سوريه وگروههاي تروريستي نظير حماس، حزب الله وجهاد اسلامي به تغذيه تروريسم مي پردازد و همچنين نقش مخرب آنها در بي ثبات كردن عراق، بسيار علاقمند هستند.

وي همچنين با متفكر و مصصم خواندن كويزومي ياد آورشد كه درديدار آتي كويزومي از اسرائيل درباره خطرات عميقي كه از سوي ايران منطقه را تهديد مي كند، بحث خواهد شد و نخست وزيرژاپن كه درصدد ايفاي نقش سازنده است و مي تواند به عنوان يك متحد در مبارزه با تروريسم و تلاش براي رسيدن به صلح مورد پذيرش واقع شود به دقت مباحث واقعي ارائه شده را مورد بررسي قرار خواهد داد.

اين عضولابي اسرائيلي در ادامه درپاسخ به سؤالاتي مربوط به اينكه آيا شما از اقدامات اتحاديه اروپا ، حمله پيش گيرانه و اقدامات دولت بوش در اين زمينه راضي هستيد چنين اظهار نظر كرد:

براي مدت بيش از يك دهه تلاش كرديم تا درخصوص تهديد روز افزون ايران توجه خود را بر توجه جامعه بين المللي متمركز كنيم؛ به نظر من خطرايران براي ما و بطور گسترده تر خاورميانه و جامعه جهاني در اولويت قرار دارد ، اغلب در گذشته به خاطر ناديده گرفتن تهديدات و چالشهايي كه از سوي ديكتاتورهاي مستبد وجود داشت بويژه آنهائي كه يك تعصب مذهبي تند و دستور كاري سياسي دارند دنيا بهاي گزافي را پرداخته است و اظهارات احمدي نژاد را نيز در اين راستا مي توان قلمداد كرد.

وي كه ازموفقيت هاي ايران درپهنه جهاني بشدت عصباني بنظر مي رسيد، درادامه اعلام كرد : ايران ممكن است اسرائيل و يا همسايگانش را تهديد كند، اما خطر بيشتر آن براي ثبات منطقه و ديگر نقاط است؛با توجه به اينكه بيش از 2 سال نشست برگزار گرديده و نتيجه اي جز پيشرفت بيشتر ايران در دست يافتن به هدفش در زمينه تكميل سوخت هسته اي حاصل نگرديده است چه توضيح عقلائي مي تواند در اين خصوص وجود داشته باشد؟

وي گفت: هر روز ما مي خوانيم كه موشكهاي جديد ازكره شمالي و اوكراين و تكنولوژي تسليحاتي و تجهيزات بطورغير قانوني از آلمان و از طريق روسيه و همينطور ديگر كشورها به ايران منتقل مي شود، كه با اين روند باخطري رو به رو هستيم.

مديراجرائي كنفرانس رؤساي عهده سازمان هاي يهودي گفت: تخمين زده مي شود كه ايران از افزايش غيرمنتظره قيمت نفت 50 ميليون دلار درآمد اضافي داشته كه در بهبود زندگي و رفاه شهروندانش سرمايه گذاري نشده است اما پيشرفته كردن توانائي نظامي و افراط گري در دستور كار بوده است.

وي با اشاره به اينكه توانايي موشكهاي ايران مي تواند هر هدفي را در خاورميانه و به زودي در اروپا مورد اصابت قرار دهد ايران را نقطه اتكايي براي تروريسم بين المللي خواند كه به تعبير وي با شبكه حزب الله و چند گروه ديگردرساير كشورها شروع مي شود اما به آن ختم نمي شود.وي مدعي شد كه همه مي دانند كه نيازمند اقدامي فوري براي تمركزساير اقدامات عليه ايران است.

هوئن لين بار ديگر ادعا كرد كه ايران به مدت 18 سال دست به پنهانكاري و فريب زده است و به مرحله پيشرفته اي در برنامه هاي هسته اي خود رسيده است كه امروز در اين مرحله اي قرار دارد و هر امتيازي به ايران رد خواهد شد و برآورد مي شود كه در عرض چند ماه و يايك سال ايران بتواند تسليحات هسته اي توليد كند و اين موضوع كمي نيست و تمام سازمانهاي اطلاعاتي با اهداف ايران و موفقيت آن اطلاع دارند و اين ممكن است به مسابقه تسليحاتي بالقوه اي بين ايران، عربستان سعودي و تركيه و ديگر كشورهايي كه با تهديد برنامه هاي هسته اي ايران روبه رو هستند تبديل شود.

در حالي كه برخي در ژاپن نسبت به تهديد ايران مانند ما اهميتي قائل نيستند اما من فكر مي كنم كه آنها قدردان اقدامات و پيشنهاداتي از جمله ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت خواهند بود كه مي تواند حتي سبب تحريم شود.



هوئن لين كه ديدگاههاي حزب افراطي ليكود را در واشنگتن يدك مي كشد مدعي شد: ايران مي تواند تلاش هاي آژانس ومنع تكثيرسلاحهاي هسته اي را با شكست روبه روسازد، هدف تخريب اسرائيل و يهوديان (كه از آنها متنفرند) ، مسيحيان و حتي مسلماناني است كه ديدگاههاي ايران را قبول ندارند.

وي در اعتراض به سياستهاي دوره گذشته بوش اعلام نمود: بوش با طرح محور شيطاني ، بر ايران تاثير فوق العاده اي برجاي گذاشت و اميد و روحيه را بر انگيخت و زماني كه كالين پاول وزير امور خارجه سابق با اين مسئله به سردي برخورد كرد و اعلام كرد كه آمريكا وارد دعواهاي خانوادگي نخواهد شد ياس و نااميدي را دامن زد و من بر اين باورم كه بوش در باره ايران خوب عمل كرد اما دولت در راستاي انجام اين اعلاميه با قاطعيت برخورد نكرد.

اين مقام صهيونيست بدون ذكرهرگونه مدرك ودليلي ابرازداشت : درنشست هاي اخير با رهبران اروپا همه اعتراف كردند كه ايران خطري بزرگ بشمار مي آيد اما زماني كه درصدد اقدام بر مي آيند و شكست مي خورند ديگران را ملامت مي كنند و بطور روشن آنها حتي زماني كه وظيفه اي برعهده آنها نهاده شده است، به آمريكا و رهبري اين كشورنگاه مي كنند.

وي پيشنهاد كرد كه تحريم اقتصادي مي تواند هنوز مفيد باشد مثلاً اروپا به خاطر نبود سيستم پالايشي 40 درصد از گازوئيل ايران را تامين مي كند و تحريم در اين خصوص مي تواند مفيد فايده باشد.

وي در نظري مداخله جويانه گفت: ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را نبايد به تاخير انداخت رژيم ايران بايد بفهمد كه جامعه بين الملل به رهبري آمريكا كه اروپا نيز به دنبال آن است جدي است. قصور در انجام اين عمل ما و نسل آينده را با خطر روبه رو خواهد ساخت.

متذكر مي شود كه هوئن لين ؛ مدير اجرائي كنفرانس روساي عمده سازمانها يهودي است وكه گفته خودشان اين سازمان متشكل از 52 سازمان يهودي است كه در حمايت از اسرائيل سياست هماهنگ را در پيش مي گيرند.

وي ازعناصرموثر وعضو معروف ترين لابي يهودي است كه درسطح كاخ سفيد فعاليت مي كند وبا رؤساي جمهورآمريكا (اعم ازجمهوريخواه يا دموكرات ) روابطي حسنه دارد و به عنوان يكي از مشاوران ثابت كاخ سفيد در امور خاورميانه به شمار مي رود.