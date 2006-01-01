كميسيون هاي تخصصي بايد بر نحوه اجراي قوانين در دستگاه هاي دولتي نظارت كنند/ فرصت خدمت به مردم را غنيمت بشماريد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر حداد عادل كه بدون اعلام قبلي در اين جلسه شركت كرده بود كميسيون بهداشت و درمان را يكي از كميسيون هاي تخصصي مجلس دانست كه اعضاي آن بيشترين تخصص را در موضوع كميسيون خود دارند.

وي در اين جلسه كه به منظور بحث، تبادل نظر و ايجاد هماهنگي جهت ارايه خدمات اورژانس جاده اي برگزار شد، همچنين با اشاره به حساسيت و گستردگي موضوع تصادفات جاده اي و تلفات ناشي از آن، از دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين موضوع به ويژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و هلال احمر خواست با هماهنگي هم، هرچه زودتر اين مشكل را حل كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به هم پوشاني وظايف اين دو دستگاه در موضوع امداد رساني به مصدومان جاده اي، آن را مغتنم دانست و خواستار پرهيز از اختلاف نظرهاي اجرايي به جاي حل مشكل مردم شد.

حداد عادل همچنين عدم تامين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور و اجرا نشدن تعهدات شركت هاي خودروساز در اين زمينه را تعجب آور خواند و گفت: چطور براي آلوده كردن هوا و ايجاد ترافيك، كارخانه هاي خودروساز آمادگي توليد سالانه 900 هزار دستگاه خودرو را دارند، اما آنجا كه پاي جان مردم در ميان است براي ساخت 1500 دستگاه آمبولانس مشكل داريم؟

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به تلاش خوبي كه مجلس در تامين بودجه ها و رفع مشكلات بهداشت و درمان داشته است، گفت: وظيفه مجلس تنها به تصويب قانون خوب منحصر نمي شود، بلكه كميسيونهاي تخصصي بايد بخشي از توان خود را صرف نظارت بر نحوه اجراي قوانين در دستگاههاي دولتي نمايند.

وي تاكيد نمود: مردم بايد ببينند كه مجلس فراتر از مناسبات جاري، بر عملكرد دستگاههاي اجرايي نظارت دقيقي دارد و اگر وزيري در اجراي مصوبات و ارايه خدمات به ملت ضعف دارد، مورد سئوال واقع مي شود و احيانا استيضاح مي گردد. اساس مصوبات مجلس در اين نكته است كه بايد قدرت اجرايي داشته باشد.

در اين جلسه علاوه بر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان، دكتر پناهي رئيس اورژانس كشور، دكتر امين لو معاونت امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جمعي از مسئولان كشور حضور داشتند.