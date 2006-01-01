۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۴۰

نهمين يادواره شهداي دانشجو برگزار مي شود

مسئول بسيج مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع) از برگزاري نهمين يادواره شهداي دانشجو در اين مركز حوزوي خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، "رحمان عليزاده" با بيان اين خبر افزود: در راستاي گرامي ‌داشت ياد و خاطره حماسه سازي ‌هاي شهيدان هشت سال دفاع مقدس به ويژه شهداي دانشجو، بسيج مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع) نهمين يادواره شهداي دانشجو را برگزار مي ‌كند.

بر اساس گزارش رسا، وي زمان اين يادواره را چهاردهم دي ماه اعلام كرد و گفت: در اين مراسم نماينده ولي فقيه در دانشگاه ‌ها سخنراني خواهد كرد.

