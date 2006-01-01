وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هاي خارج از كشور قانوني است // هيئت مديره اتاق فكر تعيين مي شوند

دكتر "محمد مهدي زاهدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: دولت ايران با بسياري از كشورها تفاهم نامه منعقد مي كند و اين تفاهم نامه ها مي تواند در راستاي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي باشد.

وي اضافه كرد: بخشي از همكاري هاي ايران با ديگر كشورها در زمينه علم و فناوري است و اين كاملا قانوني و طبيعي است. بنابراين عقد قرارداد دانشگاه هاي كشور با ديگر دانشگاه هاي دنيا كاملا وجهه قانوني دارد و تبادل استاد و دانشجو نيز مي تواند يكي از مفاد تفاهم نامه ها باشد.

وزير علوم اضافه كرد: ارتباط با ديگر كشورها و دانشگاه هاي بزرگ امكان انتقال علم و فناوري را فراهم مي كند.

"زاهدي" به راه اندازي "اتاق فكر" اشاره كرد و افزود: ايجاد گروه هاي فكري در هر سازماني ضروري است و در وزارت علوم براي دستيابي به بسياري از مقاصد ايجاد چنين گروهي مد نظر قرار گرفت و اين كار به اجرا در آمد.

وي اضافه كرد: براي راه اندازي اتاق فكر در وزارت علوم از انجمن هاي علمي و اساتيد نمونه كشوري استفاده شده است. مقرر شده است هيئت مديره اي براي برنامه ريزي هاي اتاق فكر تعيين شود تا به زودي فعاليت آن رسما آغاز شود.