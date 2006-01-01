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۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هاي خارج از كشور قانوني است // هيئت مديره اتاق فكر تعيين مي شوند

وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هاي خارج از كشور قانوني است // هيئت مديره اتاق فكر تعيين مي شوند

ارتباط و انعقاد قرارداد با دانشگاه هاي خارجي همانند انعقاد قرارداد دولت ايران با ساير كشورها كاملا وجهه قانوني دارد و در راستاي اعتلاي علمي كشور خواهد بود.

دكتر "محمد مهدي زاهدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: دولت ايران با بسياري از كشورها تفاهم نامه منعقد مي كند و اين تفاهم نامه ها مي تواند در راستاي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي باشد.

وي اضافه كرد: بخشي از همكاري هاي ايران با ديگر كشورها در زمينه علم و فناوري است و اين كاملا قانوني و طبيعي است. بنابراين عقد قرارداد دانشگاه هاي كشور با ديگر دانشگاه هاي دنيا كاملا وجهه قانوني دارد و تبادل استاد و دانشجو نيز مي تواند يكي از مفاد تفاهم نامه ها باشد.

وزير علوم اضافه كرد: ارتباط با ديگر كشورها و دانشگاه هاي بزرگ امكان انتقال علم و فناوري را فراهم مي كند.

"زاهدي" به راه اندازي "اتاق فكر" اشاره كرد و افزود: ايجاد گروه هاي فكري در هر سازماني ضروري است و در وزارت علوم براي دستيابي به بسياري از مقاصد ايجاد چنين گروهي مد نظر قرار گرفت و اين كار به اجرا در آمد.

وي اضافه كرد: براي راه اندازي اتاق فكر در وزارت علوم از انجمن هاي علمي و اساتيد نمونه كشوري استفاده شده است. مقرر شده است هيئت مديره اي براي برنامه ريزي هاي اتاق فكر تعيين شود تا به زودي فعاليت آن رسما آغاز شود.

کد مطلب 272774

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