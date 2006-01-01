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۱۱ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۰۴

معاون آموزشي و دانشجويي وزارت بهداشت : طرح خدمت اجباري گروه هاي پزشكي در 5 سال آينده حذف مي شود / زنان متاهل براي معافيت از طرح در اولويت قرار دارند

معاون آموزشي و دانشجويي وزارت بهداشت : طرح خدمت اجباري گروه هاي پزشكي در 5 سال آينده حذف مي شود / زنان متاهل براي معافيت از طرح در اولويت قرار دارند

معاون آموزشي و دانشجويي وزارت بهداشت گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده طرح خدمت اجباري گروه هاي علوم پزشكي در طول برنامه 5 ساله كاملاً حذف مي شود.

دكتر "محمدعلي محققي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بايد توجه داشت كه طرح خدمات پزشكان و پيراپزشكان يك پديده چند عاملي است و نيازهاي مناطق محروم بايد از طريق نيروهاي جايگزين رفع شود كه البته برنامه ريزي هايي انجام شده است كه دغدغه پوشش مناطق محروم از ميان برود.

وي خاطرنشان كرد: جهت گيري اصلي طرح اين است كه بر اساس اولويت هاي موجود عمل كند و در حال حاضر ادارات طرح نيز از اختيارات محدودي براي اعمال معافيت براي افراد واجد شرايط برخوردارند.

معاون آموزشي وزارت بهداشت تصريح كرد: زنان متاهل به دليل مشكلات و موضوعات بيشتري كه با آن مواجه هستند در اولويت مورد نظر براي معافيت از انجام خدمات طرح اجباري پزشكان و پيراپزشكان قرار دارند.

وي اظهار داشت: با توجه به مسائل زنان متاهل بهتر است مراعات بيشتري در خصوص شرايط آنان در نظر گرفته شود كه البته قانونگذار نيز به طور خاص پيش بيني هايي در نظر گرفته است تا تعديل براي زنان متاهل انجام شود.

کد مطلب 272776

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