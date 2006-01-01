اسلام و اسلام پژوهشي در ازبكستان

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر" ، ازبكستان از قديمي ترين مراكز تحقيقات و پژوهشهاي اسلامي آسيا به شمار مي رود. به طور مثال فارابي و بيروني كه از پيشتازان تفكرو علم در فرهنگي ايراني - اسلامي هستند در اين خاك باليده اند.

جمهوري ازبكستان كشوري است در آسياي مركزي كه با تاجيكستان، افغانستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان مرز مشترك دارد. پايتخت آن شهر تاشكند بوده و سمرقند و بخارا از شهرهاي مهم آن به شمار مي روند. مساحت خاك اين كشور هم به بيش از 447 هزار كيلومتر مربع مي رسد.

ازبكستان در سده دهم ميلادي جزوي از قلمرو سامانيان بود اما پس از سامانيان جزوي از قلمرو حكومتهاي غزنوي، سلجوقي، خوارزمشاهي، مغول، تيموري و ازبك در آمد.

اين كشور در سده نوزدهم ميلادي زير سلطه روسيه بود، پس از انقلاب اكتبر در سال 1924 جزوي از اتحاديه جماهير شوروي شد و پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي به استقلال دست يافت.

جمعيت اين كشور بيش از 25 ميليون نفر است كه 75 درصد آنها كه در شهرهاي بخارا، سمرقند، خوارزم، انديجان و ترمذ زندگي مي كنند به زبان فارسي سخن مي گويند.



به گزارش "مهر"، تعداد مساجد اين كشور بالغ بر 2 هزار مسجد است و از سوي ديگر سيل مشتاق زائر امسال خانه خدا در اين كشور به 4 هزار نفر افزايش يافته است. البته اين تعداد به جز 2 هزار نفر ديگري است كه سالانه به منظور اداي حج عمره راهي عربستان مي شوند.

در اين كشور فعاليتهاي گسترده اي به منظور آموزش علوم اسلامي بويژه در ميان جوانان صورت مي گيرند و آنها نيز مشتاقانه پذيراي اين تعاليم هستند.

حفظ قرآن كريم كه در مساجد اين كشور انجام مي شود گروه كثيري را به سوي خود جلب كرده است تا جائيكه فعاليتهاي ديني را در اين كشور افزايش داده است و مدارس ديني را نيز زياد كرده است.

حكومت ازبكستان علاوه بر تأسيس دانشگاه اسلامي تاشكند، مراكز ديني و مدارس اسلامي و آموزشگاه هايي نيز در اين كشور به منظور اشاعه فرهنگ اسلام و تبيين جايگاه اين دين تأسيس و بنيان گذاري كرده است.

شيخ عبدالرشيد قاري بهراموف مفتي جمهوري ازبكستان در گفتگو با مجله " فراخوان" اظهار داشت: ازبكستان از قديمي ترين مراكز تحقيقات اسلامي آسيا به شمار مي رود و اينك تعداد بي شماري از مردم ازبكستان به تحقيقات و پژوهشهاي اسلامي مشغولند.

اين مفتي تصريح كرد: جوانان و متفكران ازبكستان امروزه به جايگاه ويژه اي دست يافته اند و دردانشگاههاي الازهر، دمشق و مدينه به تحصيل علم و دانش و پژوهشهاي ديني مي پردازند.

در ازبكستان قرنها پيش علماي حديث و فلاسفه معروفي مانند زمخشري، ترمذي، نسفي، فرغاني، ابوريحان بيروني، فارابي و سمرقندي تحصيل مي كردند.