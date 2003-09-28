رئيس جنبش اسلامي تركمن هاي عراق مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري : دكتر سامي دونمز رئيس حركت اسلامي تركمنهاي عراق امروز بر اثر اين حادثه تروريستي از ناحيه سر مجروح و براي معالجه به تركيه اعزام شد.

تعدادي از محافظان وي نيز در اين حادثه زخمي شدند .

يك مقام مسئول در دفتر اطلاع رساني اين جنبش اعلام كرد : دكتر سامي دونمز در راه بازگشت از شهر صلاح الدين به طرف مقر اين جنبش در منطقه طوز خرمالو درنزديكي شهركركوك مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت .

اين مقام مسئول جنبيش اسلامي تركمن هاي عراق توضيح داد كه اين حادثه ساعاتي پس ازدرگيري كلامي رخ داده است.

خبرهاي دريافتي حاكي است رئيس جنبش اسلامي تركمن هاي عراق در جلسه شوراي شهر صلاح الدين با ديگر اعضاي اين شورا درگيري لفظي پيدا كرده بود.



