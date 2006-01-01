الهام امين زاده نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص بررسي سانحه سقوط هواپيما C130 درنهاد ها و دستگاه هاي مختلف گفت : ابزار نتيجه گيري در مورد اين حادثه بايد در دستگاه ها و نهادهاي مختلف تهيه شود و و در اختيار مرجع نهايي نتيجه گيري كننده قرار گيرد.
وي با اشاره به تلاش پيگير مجلس براي كشف حقيقت در مورد حادثه، افزود : نمايندگان مجلس با جديت موضوع را در همه سطوح دنبال مي كنند و حتي تا استيضاح وزير دفاع پيش رفته اند.
الهام امين زاده : شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت هماهنگي و اعلام نتيجه بررسي فاجعه سقوط هواپيما را برعهده گيرد
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برعهده گرفتن مسئوليت هماهنگي و اعلام نتيجه نهايي در خصوص فاجعه سقوط هواپيما را توسط شوراي عالي امنيت ملي پيشنهادي بسيار خوب و مناسب خواند.
الهام امين زاده نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص بررسي سانحه سقوط هواپيما C130 درنهاد ها و دستگاه هاي مختلف گفت : ابزار نتيجه گيري در مورد اين حادثه بايد در دستگاه ها و نهادهاي مختلف تهيه شود و و در اختيار مرجع نهايي نتيجه گيري كننده قرار گيرد.
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