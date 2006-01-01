الهام امين زاده : شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت هماهنگي و اعلام نتيجه بررسي فاجعه سقوط هواپيما را برعهده گيرد

الهام امين زاده نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص بررسي سانحه سقوط هواپيما C130 درنهاد ها و دستگاه هاي مختلف گفت : ابزار نتيجه گيري در مورد اين حادثه بايد در دستگاه ها و نهادهاي مختلف تهيه شود و و در اختيار مرجع نهايي نتيجه گيري كننده قرار گيرد.



وي با اشاره به تلاش پيگير مجلس براي كشف حقيقت در مورد حادثه، افزود : نمايندگان مجلس با جديت موضوع را در همه سطوح دنبال مي كنند و حتي تا استيضاح وزير دفاع پيش رفته اند.