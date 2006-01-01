واكنش اميل لحود به اظهارات عبدالحليم خدام

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عبدالحليم خدام اخيرا درگفتگويي مفصل با شبكه خبري العربيه مدعي شده كه رئيس جمهوري لبنان، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه را بر ضد رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان تحريك كرد.

دراين رابطه دفتررياست جمهوري لبنان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: خدام ادعا كرده كه اميل لحود چندين حمله تحريك كننده عليه حريري به راه انداخت كه بشار اسد را تحت تاثير قرار داد درحالي كه واقعيت امر اين است كه لحود هيچ وسيله اطلاع رساني براي تحريك عليه حريري نداشته است .

بيانيه مذكور مي افزايد : لحود نيازي به چنين شيوه اي كه سياستمداران لبناني مي شناسند، ندارد .

خدام، اميل لحود رئيس جمهوري لبنان و اطرافيانش و برخي از مسئولان امنيتي لبنان را متهم كرد كه اسد راعليه حريري تحريك كرده بودند.



امروز حزب بعث رسما خدام را به اتهام خيانت بزرگ به كشور و نظام سوريه از اين حزب اخراج كرد.