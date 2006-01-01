كادرفني تيم ملي را بعدازمسابقات ليگ انتخاب مي كنيم /جام جهاني و بازيهاي آسيايي دوحه اهميت بيشتري دارد

تيم ملي تكواندوايران سال 85 را به دليل حضوردررقابتهاي متعدد ازجمله قهرماني آسيا، جام جهاني، بازيهاي آسيايي دوحه قطر، ارتش ها وجهان ، دانشجوان، اولين دوره مسابقات فوم قهرماني جهان و نوجوانان جهان به عنوان يك سال پرترافيك و سخت پيش رو دارد. بحث مربيگري تيم ملي نيزگويا فراموش شدني نيست. مجموع اين عوامل ها دليلي شد تا با سيد محمد پولادگررييس فدراسيون تكواندو به گفتگو بپردازيم. وي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اين چنين به سوالات پاسخ داد:

* قبل ازهرچيزسال آينده كدام برنامه براي فدراسيون اهميت بيشتري دارد؟

- ما اهميت بيشتررا به جام جهاني و بازيهاي آسيايي دوحه قطر داده ايم به همين دليل تيم اصلي را براي اين 2 رويداد مهم ارنج خواهيم كرد. ضمن اينكه تيم دوم را به مسابقات قهرماني آسيا اعزام مي كنيم.

* اما كادرفني اين تيم ها را چگونه انتخاب مي كنيد؟

- نمي دانم چرا بي جهت يك مساله كوچك رااينقدربزرگ مي كنند، كادرفني تيم ملي درحال حاضرمشغول فعاليت است وكار خودرا انجام مي دهد. ضمن اينكه اكثربازيكنان و مربيان درگيرليگ هستند و تمركزخود رامتوجه اين مسابقات كرده اند . دررابطه با مربيان تيم هاي ملي درپايان ليگ تصميم خواهيم گرفت.

* آيا مرتضي كريمي مربي تيم ملي است يا خير؟

- قرارنيست الان مربي انتخاب كنيم، گفتم درپايان ليگ دراين مورد تصميم گيري خواهد شد. ضمن اينكه يك بخشنامه از سازمان تربيت بدني رسيده كه ازمربيان شاغل درليگ دركادر فني تيم ملي استفاده نكنيد. همين مساله دست ما را بسته است ، اما سال آينده مسابقات متعددي داريم كه نمي توانيم ازمربيان حاضردرليگ چشم پوشي كنيم.

* اختيارات كادرفني تيم ملي به چه ميزان است؟

- كادرفني با اختيارتام وكامل كارخود را شروع مي كند وغير ازكادرفني هيچكس نمي تواند درمورد نفرات و برنامه هاي تيم ملي تصميم گيري كند.

* ولي سرمربي تيم ملي ، دستياران خود را انتخاب نمي كند!

- درانتخاب مربيان تيم ملي شرايط خاص و سياست هاي فدراسيون مدنظرقراردارد.

* ولي مي گويند پولادگربا سليقه شخصي مربيان را انتخاب مي كند؟

- اين قضيه صحت ندارد، سليقه شخصي را دركارفدراسيون دخالت نمي دهم. انتخاب مربيان تيم ملي روي يك اصلوب و روش خاص است، كما اينكه هم اكنون درفدراسيون نفراتي هستند كه درحال فعاليت هستند ولي با بنده اختلاف سليقه دارند.

* چرا نسبت به تشكيل سازمان تيم هاي ملي اقدام نمي كنيد؟

- شخصا با گسترش تشكيلات مخالف هستم، تاكنون ارنج، تمرينات ، برگزاري اردوها و حضوردرمسابقات روي يك روش بوده كه نتيجه هم داده است . لزومي ندارد بي جهت تشكيلات فدراسيون را گسترش ندهيم، سازمان عريض و طويل هيچ ثمري نخواهد داشت ، بلكه كارراسخت ترمي كند.

* كادرفني تيم ملي نوجوانان نيزتغييرنخواهد كرد؟

- قطعا كادرفني اين تيم تغييراتي خواهد داشت ، تاكنون جلسات متعددي را دررابطه با نتايج نوجوانان درقزاقستان داشته ايم، نقاط ضعف و قوت اين تيم را بررسي كرده ايم و به نتايج خوبي هم دست پيدا كرده ايم.

* چه نتايجي براي تيم هاي نوجوانان پيش بيني مي كنيد؟

- ما بايد دررده سني ليگ نوجوانان خود تجديدنظركنيم. با شرايط فعلي بازيكنان اين رده سني بيشتر ازيك دوره نمي توانند به مسابقات آسيايي يا جهاني اعزام شوند درحالي كه در سايركشورها بازيكنان حداقل 2 دوره حضوردارند. اگربتوانيم رده سني ليگ نوجوانان را تغيير دهيم مي توانيم نتايج بهتري كسب كنيم.

* تغييراتي كه بيان كرديد درمورد سرمربي تيم هم اعمال خواهد شد؟

- خير. بحث تجربه براي ما اهميت دارد. تجربه مكمل علم است و اين دو دركنارهم موفقيت را باعث مي شوند سرمربي تيم ملي تجربه خوبي دارد و دراين رابطه فقط كمك هاي اوتغيير خواهندكرد.

* دراين رابطه چه زماني تصميم گيري خواهيد كرد؟

- بعد ازپايان مسابقات قهرماني كشوركه ماه آينده برگزار خواهد شد. ضمن اينكه نتايج رقابتهاي ليگ آينده سازان نيزمد نظرقرارخواهد گرفت تا بهترين را گزينش كنيم.

* سرنوشت جام باشگاههاي آسيا به كجا رسيد؟

- متاسفانه اتحاديه تكواندوآسيا واقعا يك سيستم پيروفرسوده اي دارد كه خيلي خوب عمل نمي كند، دراين قضيه نيزبدعمل كرد و به ما نيزاجازه مكاتبه نداد، به عبارت ساده تراين مسابقات در سال 84 برگزارنخواهد شد وما پيگيرهستيم. اين حركت درنوع خود كم نظيراست. به همين دليل براي برگزاري اولين دوره مشكلات عديده اي داريم ولي بعدازانجام اولين دوره سالهاي بعد به راحتي و با مشكل كمتربرگزارخواهد شد.

* به عنوان آخرين سوال اگر سخني داريد بفرماييد.

- همانطوركه دراول بحث مطرح شد سال 85 را به عنوان يك سال سخت و پرترافيك پيش رو داريم، ازتمام عوامل تكواندو درزمينه هاي مختلف درخواست مي كنم كه با حمايت و همكاري خود درراه موفقيت تكواندو درمجامع بين المللي فدراسيون را ياري نمايند.

