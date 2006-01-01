سرانه ورزش در ايران بسيار پايين است

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمدعليپورمعاون سازمان تربيت بدني و رييس مركز توسعه ورزش همگاني وتفريحي با بيان مطلب فوق گفت: اكنون كه دولت مردمي و محترم درحال تدوين و ارايه بودجه سال 85 به مجلس شوراي اسلامي است از اعضاي محترم هيات دولت و رياست جمهوري دلسوز تقاضا مي كنم نسبت به بودجه ورزش توجه ويژه اي مبذول دارند.

وي گفت: خوشبختانه رييس جمهور برخواسته از بطن جامعه است و با دردهاي جامعه به خوبي آشنا هستند و ازاين رو انتظارداريم كه براي حفظ اسلامي جامعه و ايجاد شور و نشاط در بين اقشارمختلف مردم با همتي بلند به ورزش توجه كنند چرا كه ورزش اثرات مفيد بسيار بالايي درهمه سطوح جامعه دارد.

عليپورگفت: همه مي دانيم كه ورزش دركنارهمه صفات و خوبيهايي كه دربخش ورزش قهرماني دارد عاملي مهم درراه جلوگيري ازانواع مفاسد اجتماعي است وهر چقدر كه ميزان روي آوري مردم به ورزش افزايش يابد ازبزهكاريها ومعضلات اجتماعي كاسته خواهد شد.

معاون سازمان تربيت بدني با تاكيد گفته هاي معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني درپايين بودن سطح بودجه ورزش گفت: همواره گفته مي شود كه پيشگيري بهترازدرمان است و اين مهم را مي توان با افزايش بودجه ورزش محقق ساخت.

وي گفت: درحالي كه بنا برادعاي وزير بهداشت ، سرانه درمان هرايراني بيش از يكصد هزار تومان است متاسفانه سرانه ورزش نزديك به 3 هزارتومان است كه اين اختلاف فاحش را مي توان با تدبير و تعقل و كمي توجه به ورزش به حداقل رساند.

عليپورگفت: با يك حساب سرانگشتي اگر50 درصد سرانه درمان را به سرانه ورزش اضافه كنيم مطمئن باشيد اثرات بالاي آن خيلي زود درسطح جامعه بروز خواهد كرد . به اين ترتيب كه هم از دردهاي اجتماع كاسته مي شود و دو برابرآن به سلامتي و نشاط جامعه افزوده خواهد شد.

رييس مركز توسعه ورزش همگاني گفت: نگراني دولت مردمي و مجلس آگاه و هوشيار درخصوص ورزش يك امرخوشايند براي همه اهالي ورزش است و من مطمئن هستم كه با توجه وافر اين و نهاد بزرگ و مردمي آينده اي درخشان درانتظار ورزش خواهد بود.

معاون سازمان تربيت بدني و رييس مركزتوسعه ورزش همگاني با اشاره به سخنان اخيررييس سازمان تربيت بدني گفت: آقاي علي آبادي براين اعتقاد هستند كه سرانه ورزش بايد حداقل به 10 هزارتومان برسد ضمن اينكه با توجه به شناختي كه ازوي داريم مطمئن هستيم كه فضاي ورزشي كشوردرآينده پيشرفت چشمگيري خواهد داشت.