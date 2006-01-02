باندبازي و گروه گرايي گريبان نشريات كودك و نوجوان را هم گرفته است





اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : دلايل زيادي براي بي توجهي به مجلات كودك و نوجوان وجود دارد كه هركدام جاي بحث دارد مثلا نشريات كودك ما اكثرا نشريات وابسته به نهادهاي دولتي هستند مثلا كيهان بچه ها ، رشد و ... و چون محدوديتهايي دارند هر مطلبي را نمي توان در آنها منتشر كرد ، نشرياتي هم كه وابسته نيستند بودجه آنچناني ندارند كه براي نشريه خود سرمايه گذاري مفيد داشته باشند .

محمد رضا شمس نشان كرد : وجود كادرمجرب و نويسنده و تصويرگر خوب كه بتوانند در اين مجله فعاليت كنند و از نظر مالي هم تامين شوند مسئله مهم ديگر است ، نبايد تنها هدف مجلات و نشريات كودك و نوجوان سرگرم كردن بچه ها باشد و از طرف ديگر هم نبايد خيلي سنگين باشد ، در يك مجله بايد هم به جذابيتها و سرگرم كردن بچه ها فكر كنند و هم به محتوا و ادبيت و خلاقيت كار توجه داشته باشند كه اين مسئله در مجلات ما كم اتفاق مي افتد.

شمس يادآور شد : مسئله گروه بندي و دسته ها و ... نيز به مجلات كودك و نوجوان هم كشيده شده و هر مجله اي با هر كسي كار نمي كند و از هر كسي مطلب چاپ نمي كند و خيلي مسائل ديگر كه در نتيجه اين نشريات از نظر موضوعي و تصويرتنوع لازم را ندارند و ضمنا كادر ثابت مجلات بايد از نيروهاي تازه كمك بگيرند و با روز نامه نگاران و كارشناسان و مربي هاي مهد كودك و مدارس صحبت و ازنظرات آنها استفاده كنند .

اين نويسنده تصريح كرد : فقط اين كه مجله رشد وارد مدرسه مي شود نبايد براي ما اهميت داشته باشد بلكه با بررسي بايد ديد باز خوردهاي آن كجاست و مخاطبان به كدام قسمتها بيشتر توجه دارند و كدام مسائل برايشان مهم است . استفاده از فونت هاي مناسب براي حروفچيني ، ورق و كاغذ مناسب ، جلد و تصوير مناسب و ... مي تواند كمكي به جذابيت و كشش داشته باشد كه متاسفانه اين كارانجام نمي شود.

وي به مهرادامه داد : مثلا مجله هاي رشد كه به مدارس مي رود مسلما توسط تعدادي ازبچه ها خريداري مي شود و حق انتخاب از بين مجلات ديگر از بچه ها گرفته خواهد شد در نتيجه ايجاد رقابت نمي شود و نشريات بيشتر در يك سطح باقي مي مانند وبه آن چيزي كه موجوداست متكي و قانع هستند و براي اين كه شرايط موجود را تغيير دهند تلاشي نمي كنند و اين قناعت و قانع بودن در اين جا نادرست است و هيچ رشدي صورت نمي گيرد .



اين نويسنده يادآور شد : من نمي خواهم نهاد و جايي را مقصر بدانم وقتي مجله رشد پخش مي شود مجلات ديگر از اين امكان بي بهره اند و تمام اين مسائل باز مي گردد به اهميت دادن به كودك و نوجوان و چون در كشور ما به كودك و نوجوان اهميت داده نمي شود ، مجلات و آموزش و ... هم برايشان بي اهميت است ، كودك را به عنوان موجودي كه هنوز نمي فهمد نبايد در نظر گرفت بلكه بايد موجود كاملي كه در يك مقطع زندگي است در نظر گرفته شود ، درحال حاضر براي آينده سازان كشور تلاش نمي كنند در صورتي كه در تمام دنيا تمركز برروي كودك و نوجوان است ، محل بازي درستي در مدارس نداريم و كتابخانه هاي مدارس ما در مقابل جاهاي ديگر بسيار ضعيف است ، كتاب ها كاناليزه شده و بسيار محدود است و...

محمد رضا شمس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني براداره شدن نشريات توسط شاعران و نويسندگان گفت : اگر اين شاعران و نويسندگان ازخودشان بيرون بيايند و به عنوان كسي كه مي خواهند كه يك مجله منتشر كنند تلاش كنند خوب است ولي اگر چنان غرق شوند كه همه چيز را از ذهن شاعرانه و نويسنده بودن خود ببينند و سليقه خاص خود را حاكم كنند امر درستي نيست و مسلما به ضرر نشريه خواهد بود .