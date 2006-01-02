" فقر حركتي " ؛ سلامت دختران دانش آموز را تهديد مي كند/ گزارش "مهر" از كمبود فضاي ورزشي در مدارس كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كمبود سرانه فضاي ورزشي در مدارس ايران به همراه عدم توزيع مناسب امكانات تفريحي و ورزشي در سطح آموزشگاههاي كشور ، باعث شده امروزه شاهد تبعيض ناروا در اين بخش باشيم.

البته اين وضعيت در سطح كلانشهرهايي همچون تهران نيز مطلوب و مفيد نيست اما آنچه هست به مراتب بهتر از وضعيت مدارس مناطق كم برخوردار كشور است.

بنابر اعلام مسئولان آموزش و پرورش استان هرمزگان ، بيش از 360 هزار دانش آموز دختر و پسر در سطح استان مشغول تحصيل هستند دكه حدود نيمي از آنها را دختران تشكيل مي دهند.

نكته جالب توجه در گفته مسئولان آموزش و پرورش هرمزگان ، ميزان سرانه فضاي ورزشي است كه جاي بسي تامل و درنگ دارد.

به گزارش مهر ، سرانه فضاي ورزشي دختران در مدارس هرمزگان كمتر از 92 ميلي متر است !

به عبارتي كمتر از 10 سانت و اين يعني فاجعه در حوزه سلامت جسم و روان افرادي كه مي خواهند مادران فرداي جامعه باشند.

بر اساس اظهارات مسئولان آموزش و پرورش هرمزگان ، 32 درصد ناهنجاري ها در بين دختران دانش آموز استان ناشي از عدم تحرك و فعاليت هاي ورزشي است.

يك كارشناس تربيت بدني آموزش و پرورش با اظهار تاسف از وضعيت موجود ، معتقد است: بسياري از دانش آموزان كشور دچار عارضه پشت كج و گودي كمر هستند كه مي توان اين مشكل را با آگاهي به موقع و حركات اصلاحي مرتبط تا حد بسياري كاهش داد.

در نمونه اي آماري در سطح مدارس يكي از نواحي آموزش و پرورش شهرستان كرج ، طي سال تحصيلي گذشته 2000 دانش آموز دختر مورد ارزيابي قرار گرفتند كه 700 نفر آنها نياز به حركات اصلاحي زير نظر مربيان داشته اند.

همچنين بررسي هاي اخير در همان ناحيه آموزشي كرج نشان مي دهد: از آغاز سال تحصيلي جاري تاكنون 1500 دانش آموز ارزيابي شده اند كه 400 نفر از آنان نياز مبرم به حركات اصلاحي داشته اند .

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است : وضعيت كنوني ورزش در سطح مدارس دخترانه و پسرانه كشور اسفبار است.

دكتر علي عباسپور ، با اشاره به محدوديت دختران در تحرك ، ورزش و نشاط ، تصريح دارد: بسياري از مادران امروز كه تا چندي پيش پشت نيمكت هاي مدارس مي نشستند امروزه دچار مشكلات عضلاني ، ريزش مو، كوتاهي قد و... شده اند و اگر برنامه ريزي هاي دقيقي صورت نگيرد اين موارد در نسل بعد نيز به وضوح ديده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دفتر فعاليتهاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش تابستان امسال طي بخشنامه اي به تمامي سازمان هاي آموزش و پرورش استانها با اشاره به فراواني بالاي ميزان شيوع ناهنجاريهاي قامتي در بين دانش آموزان دختر و پسر و تاثير سوء برخي از انحرافات جسمي يا ضعف اندامها بر رفتار دانش آموزان ، اين سازمان ها را موظف به تشكيل كانون ورزشهاي اصلاحي دختران و پسران كرد.

در اين بخشنامه تاكيد شد: مربياني مي توانند در كانون ورزشي اصلاحي اشتغال يابند كه قبلا دوره هاي حركات اصلاحي را با موفقيت گذرانده باشند و يا از متخصصين فيزيوتراپي يا كار درماني باشند.

عضو انجمن تغذيه ايران با بيان اينكه كوتاهي قد دختران امروز باعث ناباروري مادران آينده مي شود ، معتقد است: كوتاهي قد دختران مي تواند در آينده براي آنها ايجاد مشكل كند چون ممكن است با وجود عدم بيماري، باعث بروز مشكلات مربوط به بارداري شود.

به گفته ليلا عيوض زاده ، شكل و فرم استخوان لگن در افراد كوتاه قد با ديگر افراد متفاوت بوده و موجب مي شود جنين در داخل بدن مادر به خوبي نگهداري نشده و با زايمان زودرس ، از بين برود.



