فرمانده نيروي انتظامي در گفتگو با "مهر" :طرح تردد نوبتي خودروها تنها راه حل كاهش آلودگي هوا و ترافيك است

فرمانده نيروي انتظامي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي " مهر" در مورد مرحله بعدي طرح تردد نوبتي خودروها در تهران و مخالفت شهردار با اجراي آن ، گفت: چنانچه كسي راه حل ديگري در اين باره دارد به نيروي انتظامي اعلام كند چون در آن صورت به طور حتم از آن استفاده خواهيم كرد.

وي با تاكيد بر اينكه اغلب ايرانيان از نظر رانندگي در بدترين شرايط به سر مي برند ، افزود: با استفاده از تكنولوژي نوين بايد به كاهش جرائم پرداخت و از بروز انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كرد.

احمدي مقدم تصريح كرد: طرح تردد نوبتي خودروها تا جايگزيني طرحي مناسب تر از آن ، ادامه خواهد يافت.

