  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ دی ۱۳۸۴، ۸:۲۳

فرمانده نيروي انتظامي در گفتگو با "مهر" :طرح تردد نوبتي خودروها تنها راه حل كاهش آلودگي هوا و ترافيك است

فرمانده نيروي انتظامي در گفتگو با "مهر" :طرح تردد نوبتي خودروها تنها راه حل كاهش آلودگي هوا و ترافيك است

سردار اسماعيل احمدي مقدم اعلام كرد: در حال حاضر به جز طرح نوبتي كردن تردد خودروها راه حل ديگري براي كاهش ترافيك و آلودگي هواي شهر تهران وجود ندارد.

فرمانده نيروي انتظامي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي " مهر" در مورد مرحله بعدي طرح تردد نوبتي خودروها در تهران و مخالفت شهردار با اجراي آن ، گفت: چنانچه كسي راه حل ديگري در اين باره دارد به نيروي انتظامي اعلام كند چون در آن صورت به طور حتم از آن استفاده خواهيم كرد.

وي با تاكيد بر اينكه اغلب ايرانيان از نظر رانندگي در بدترين شرايط به سر مي برند ، افزود: با استفاده از تكنولوژي نوين بايد به كاهش جرائم پرداخت و از بروز انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كرد.

احمدي مقدم تصريح كرد: طرح تردد نوبتي خودروها تا جايگزيني طرحي مناسب تر از آن ، ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 272876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها